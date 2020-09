Alcaldía de Maracaibo inició reactivación de 470 consultorios Barrio Adentro 1

Con la recuperación de los primeros 60 consultorios, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició este miércoles 2 de septiembre el Plan de Reactivación Integral de la Misión Barrio Adentro 1, correspondiente a la segunda etapa de la rehabilitación total de este sistema, que lleva adelante la municipalidad como parte de la política de salud integral del país.

Desde la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, acompañado de las directoras de Salud Maracaibo e Infraestructura, Lismar Rojas y Alba Canquis, respectivamente; del director general de la Alcaldía, César Garrido y del líder pesuvista, Jean Carlos Martínez, indicó que este plan abarcará los 470 consultorios médicos populares que existen en la ciudad, dentro de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic).

De los primeros 60 consultorios, 20 están ubicados en esta parroquia, informó el alcalde Casanova, al destacar que en la reactivación se incorporará nuevo personal del contingente médico cubano, para reforzar el trabajo que vienen haciendo los galenos venezolanos en la Misión Barrio Adentro, quienes se han formado y preparado en la dinámica de la revolución bolivariana.

Explicó que el plan consiste en la recuperación de la infraestructura de los módulos, que incluye la pintura, iluminación, plomería, impermeabilización, de ser necesaria; mantenimiento del mobiliario y rehabilitación del sistema de agua potable, entre otras obras.

Asimismo se suma el equipamiento de línea blanca, climatización y la dotación de equipos médicos como tensiómetros, estetoscopios, termómetros, nebulizadores, balanzas y camillas, que le brindan comodidad al personal médico y una buena atención a los pacientes.

«Lo más importante es que la esencia de la política de Barrio Adentro se reactiva también. Ya veremos de nuevo al médico de familia visitando cada hogar, cada casa, buscando al que necesita y brindarle una mano amiga y el apoyo. Nos toca de nuevo la hermosa tarea de impulsar esta misión. Este es un acto que es sinónimo de alegría», manifestó Casanova.

El alcalde informó que además de la dotación de equipos mínimos para la atención primaria de la salud en estos consultorios populares, también se contará con medicamentos necesarios, gracias al compromiso conjunto de la Alcaldía de Maracaibo, la Gobernación del Zulia y el Ministerio para la Salud.



El líder municipal del Psuv, Jean Carlos Martínez, resaltó que Barrio Adentro «es una filosofía, una forma de hacer política y de ver la vida, porque tiene la capacidad de llegar hasta lo más profundo del pueblo y entregar las mejores capacidades para la preservación de la vida».

Por su parte, el director general del ayuntamiento, Garrido, al recordar que esta es una política genuina para el ejercicio de la solidaridad plena, sostuvo que este plan, donde el presidente Nicolás Maduro dispuso la incorporación de Maracaibo, se inicia donde más se requiere y necesita.

