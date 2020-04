Alcaldía de Maracaibo inició rehabilitación de la avenida Libertador

Para dar respuesta y soluciones que beneficien directamente al pueblo a través de la recuperación de los espacios públicos, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició este miércoles 22 de abril, la rehabilitación de la avenida Libertador.

Así lo destacó el alcalde bolivariano, Willy Casanova, tras poner en marcha el Plan Nacional de Desinfección, Mantenimiento y Embellecimiento, enmarcado en los proyectos que desarrolla el ayuntamiento en conjunto con la Misión Venezuela Bella durante la cuarentena por el COVID-19.

El alcalde detalló que en esta emblemática avenida, se rehabilitará el sistema eléctrico, la semaforización del sector, las aceras, pasos peatonales, brocales, el alumbrado público, además de los drenajes con la reparación de tres metros de tubería de cuatro pulgadas, para descargar las aguas servidas.

Asimismo se activará una cuadrilla de mantenimiento preventivo y correctivo, en las áreas de fumigación y desinfección, pintura, plomería, albañilería y electricidad.

El alcalde informó que igualmente fueron activados 120 servidores públicos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Infraestructura, para la respectiva desinfección y limpieza, con más de 600 litros de desinfectantes, beneficiando así a más de 10 mil personas.

En el inicio de estos trabajos, el burgomaestre igualmente dotó al Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau), de dos camiones compactadores, un camión 750, una unidad autobusera, dos compresores y kits de herramientas para la recolección de desechos sólidos.

Casanova aprovechó para anunciar el proyecto de recuperación que desarrollará en Las Pulgas: «Con este mercado haremos lo mismo que en la Curva de Molina, una transformación total e integral para devolverle el espacio público a los ciudadanos. Las Pulgas es el corazón del comercio y la economía de Maracaibo, por eso haremos un trabajo de reordenamiento y mejora de los servicios públicos de este lugar».

La autoridad municipal estuvo acompañada del director ejecutivo, César Garrido; la directora de Infraestructura, Alba Canquis y del director de Servicios Públicos, Roberto Rojas, entre otras autoridades locales.

NOTA DE PRENSA

