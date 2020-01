Alcaldía de Maracaibo Instalará 700 lámparas de ahorro energético en La Curva de Molina

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo ya cuenta con las 700 lámparas de nueva tecnología y con un nivel de ahorro energético, que iluminarán los espacios que están siendo transformados en La Curva de Molina.

Estas luminarias fueron recibidas por el director General Ejecutivo y de Seguridad Ciudadana, César Garrido, el pasado sábado 19 de enero y serán instaladas por el equipo de la Dirección de Asuntos Eléctricos, junto a los trabajadores de Corpoelec.

Estos focos LED tienen un 92 por ciento menos de consumo eléctrico que las bombillas incandescentes y un 30 por ciento menos que las fluorescentes, por lo que son los más idóneos para la mejora del sistema eléctrico y el alumbrado del este lugar del oeste de Maracaibo.

Las nuevas lámparas, que también iluminarán las poligonales de La Curva de Molina, suman más de 33 mil lúmenes (lm) de intensidad uniforme, lo que permitirá proyectar en estos espacios restaurados una luz de manera homogénea y constante.

«Con este hermoso proyecto que se viene desarrollando en este lugar, se garantizará la construcción de la dignidad y el renacimiento del oeste de Maracaibo», aseguró Garrido.

Periodista: Luis Parra Oficina de Comunicación e Información

