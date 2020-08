Alcaldía de Maracaibo modernizó y reinauguró cuartel 5 del Cuerpo de Bomberos

Con la creación del Laboratorio de Materiales Peligrosos y Estudios de Sustancias Químicas Generadoras de Incendios y una recuperación integral, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo reinauguró la estación número 5 del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, ubicada al oeste del municipio, en el sector La Rotaria.

La estación lleva el nombre del coronel Wilfredo Durán, quien acompañó al alcalde bolivariano Willy Casanova en el despeje de la cinta inaugural, en presencia del director general de la Alcaldía Bolivariana Maracaibo, César Garrido, y la directora municipal salud, Lismar Rojas, entre otros dirigentes. El acto se realizó la tarde del 20 de agosto de 2020, enmarcado en el Día Nacional del Bombero.

Este cuartel es uno de los siete existentes en el municipio y es el segundo en ser completamente recuperado por la gestión de Willy Casanova, quien expresó su alegría por la inauguración del laboratorio de investigaciones científicas, del cual refirió que “es el laboratorio con la mejor dotación de todo el país, por lo que agradecemos el apoyo al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Luis Reverol”.

El burgomaestre igualmente destacó la recuperación de la infraestructura de la estación, lo que incluye el área de atención al usuario, área de descanso de los funcionarios, área de recreación y un renovado apartado tecnológico para garantizar la comunicación directa con la línea VEN 911.

Casanova exaltó el trabajo de bomberos y bomberas que se negaron a clausurar técnicamente el cuerpo de Bomberos de Maracaibo durante gestiones anteriores y afirmó que ahora se hace justicia a su vocación de trabajo y servicio, dándoles todas las herramientas para el correcto cumplimiento de sus tareas.

Por su parte, el director general César Garrido dijo sentirse orgulloso y feliz por dignificar las condiciones para los funcionarios que les dan respuesta a las parroquias Antonio Borjas Romero, Raúl Leoni, y en parte a Francisco Eugenio Bustamante y San Isidro.

Garrido explicó que las deficientes instalaciones de servicio eléctrico en el cuartel suponían un alto riesgo de incendio, por otro lado, las habitaciones de descanso mantenían condiciones de insalubridad, los sanitarios no funcionaban y la cocina y comedor se encontraban desmanteladas.

Indicó que el laboratorio inaugurado es el único con todas las condiciones para estudiar los elementos incendiarios y para contribuir a las investigaciones, además tiene condiciones para apoyar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

También resaltó la incorporación de una unidad de soporte avanzado para el traslado de pacientes con garantía de toda la atención prehospitalaria necesaria, así como una unidad de supresión de incendios en plenas condiciones.

Cabe agregar que, durante la gestión de Casanova, se ha triplicado la cantidad de funcionarios bomberiles gracias a la reactivación de la academia y la consecuente graduación de la primera promoción luego de diez años de cierre técnico.

El director general refirió que esta es una gestión de vanguardia y dijo que “lo que ocurre hoy con la transformación del cuerpo de bomberos, es el reflejo de una gestión preocupada por su población y que se prepara para salvar vidas”, concluyó.

