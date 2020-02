Alcaldía de Maracaibo presenta avance de los trabajos en la Curva de Molina

Periodista: Luis Parra

Oficina de Comunicación e Información

En 50 por ciento se han cumplido los trabajos de remodelación de La Curva de Molina, iniciada hace 33 días, donde ya se comenzó la construcción de nuevos mercados que suman un total de mil 200 locales, para desarrollar una economía sana, ordenada y que responda a una ciudad que está en pleno proceso de renacimiento y renovación.

Así lo constató el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, durante un recorrido por la zona en compañía del director Ejecutivo, César Garrido; la presidenta del Concejo Municipal de Maracaibo, Jessy Gascon; además del presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Ezio Angelini Luengo.

El alcalde Willy Casanova destacó que en el Plan Curva 2020 se ha contado con la alianza de la empresa privada, que puso a disposición galpones para la construcción del terminal del oeste de Maracaibo, además de algunos terrenos para la creación de los mercados municipales, y locales ya construidos como los de Todo Regalado, quienes cedieron 2 500 metros cuadrados para incorporar a este lugar a los comerciantes informales del lugar.

Asimismo aseguró que para el disfrute de las familias maracaiberas se construirá la plaza Bolívar del oeste de Maracaibo, la cual tendrá un Simón Bolívar de pie y vestido de civil, además de la construcción de la plaza La Curva de Molina, en honor al fundador de este espacio de la ciudad, donde convergen diariamente más de 400 mil personas.

«Como lo hemos dicho, La Curva de Molina es un punto céntrico, desde donde comenzaremos a trabajar con fuerza, en los sectores El Marite, El Mamón, Cuatricentenario, Los Plataneros, Bomba Caribe, además de Panamericano, y la intersección de San Isidro, para así devolverle el derecho a la ciudad a los maracaiberos y maracaiberas», enfatizó Casanova.

Recordó que la transformación de La Curva de Molina se está realizando por etapas y que esperan abrir la vialidad para mediados del febrero, luego la inauguración de los mercados y plazas, para el mes de marzo y abril. «La entrega de los trabajos dependerá mucho de la recaudación de recursos propios».

Para finalizar agregó que los trabajos se realizan con apoyo de la Misión Venezuela Bella, quienes han aportados materiales y con los recursos que siempre ha tenido Maracaibo y que hoy se ven invertidos en la ciudad.

Por su parte, Angelini Luengo, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, dijo que los empresarios aplauden este esfuerzo que se hace desde la instancia municipal, «el caos que se vivía en La Curva de Molina, gracias a Dios ya no está».

Además destacó que se están incorporando al sistema formal de comercio a mil 200 microempresarios, «lo más importante de esto es que entre todos mantengamos la continuidad de esto, y que en los próximos 10 o 15 años no vuelva el caos a este lugar».

Finalizó diciendo que el pago de impuestos que realizan los empresarios de la ciudad, se ve retribuido en acciones como la transformación de La Curva de Molina.

Alcaldía de Maracaibo presenta avance de los trabajos en la Curva de Molina was last modified: by

En : Gobierno