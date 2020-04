Alcaldía de Maracaibo: «Puesto de Comando mantiene vigilancia y control epidemiológico contra Covid-19»

La Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, garante de la localidad y la salud de sus habitantes, mantiene a disposición los contactos con el Puesto de Comando del Órgano de Dirección y Defensa Integral (ODDI), el cual funciona las 24 horas para atender las necesidades de las 18 parroquias y 88 Cuadrantes del Paz.

Más de 30 llamadas diarias son recibidas y atendidas por el equipo multidisciplinario, que labora para mantener la tranquilidad de la ciudadanía, tal y como lo ha planteado el alcalde Willy Casanova, dando respuesta a todas aquellas denuncias vinculadas al Covid-19 o el desacato de la cuarentena, en el marco del Decreto Municipal 0024, además de los reportes en fallas de servicios públicos o alteraciones del orden social.

Salud para todos

Hasta el momento, han sido visitados y verificados más de 174 mil pacientes, descartando a 202 casos sospechosos, y puestos en vigilancia epidemiológica a 624 pacientes, por tener nexos con llegadas del exterior.

En este sentido, la directora de Salud Maracaibo, Lismar Rojas señaló el importante trabajo que se lleva a cabo con el despistaje ampliado y personalizado.

«Personal médico de Samas atiende el Puesto de Comando de Maracaibo en conjunto con el amplio equipo de seguridad, mientras las 203 brigadas de salud, conformadas por miembros de Somos Venezuela, Milicia Bolivariana, jefes de calle, y médicos cubanos y venezolanos de la Misión Barrio Adentro, logran una masiva cobertura con la aplicación de más de 7 mil 800 pruebas de despistaje rápido del Covid-19», informó Rojas.

4 mil 667 pruebas rápidas han sido aplicadas en las Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), y unas 3 mil 151 se han realizado en los mercados Las Pulgas, La Curva de Molina y Mercasa.

Contactos a disposición

De manera responsable y oportuna cualquier ciudadano puede comunicarse con el Puesto de Comando, a través de los números telefónicos 0424-6038041 y 0424-6042967; el contacto directo con Protección Civil Maracaibo 0426-0624137 o el Sistema Municipal del Salud (Samas) 0424-6274346, así como con el portal web de la alcaldía www.maracaibo.gob.ve y las redes sociales oficiales.

Por su parte, y ante cualquier otro reporte, permanece activo el Sistema de Emergencias VEN 911, mientras que para dar atención casos sospechosos de Covid-19 en el estado Zulia, está disponible el número de la Sala Situacional Regional 0261-7935660, en un esfuerzo conjunto para dar seguridad y tranquilidad al pueblo.

