Alcaldía de Maracaibo realizó limpieza en Las Pulgas para prevenir el coronavirus

Con la aplicación de termonebulizadores, el rocío de químicos y el retiro de diversos elementos que pudieran estar infectados por bacterias vinculadas al coronavirus, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, realizó una limpieza en el mercado Las Pulgas.

Así lo informó el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, quién detalló que esta limpieza profunda, realizada el miércoles 18 de marzo, busca desinfectar varias áreas del conocido mercado, para prevenir la propagación del COVID-19 en la ciudad.

Además añadió que luego del anuncio del cierre temporal de Las Pulgas, por parte del gobernador Omar Prieto, para cumplir el protocolo de la cuarentena nacional, se decidió asear y reordenar el lugar, retirando ciertos tarantines que se habían instalado nuevamente en el espacio público.

«Vamos a garantizar que las familias maracaiberas puedan acceder a los alimentos, pero en condiciones de salubridad y evitar que cualquier espacio de la ciudad sea un punto de propagación del coronavirus», enfatizó Casanova.

Por su parte, el director ejecutivo y encargado de la seguridad ciudadana del municipio, César Garrido, acompañado del director de Gestión Urbana, Daniel Boza, informó que se hizo un trabajo de fumigación con termonebulización y el rocío de 40 mil litros de agua espumada y clorada, además de 200 litros de jabón concentrado e hipoclorito entre otros químicos que fueron esparcidos en el mercado con el camión supresor del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, para sanear el lugar.

Asimismo Garrido agregó que en la actividad también participaron funcionarios de Protección Civil, Polimaracaibo, además de la Fuerzas Armada Nacional Bolivariana y la Gobernación del estado Zulia.

Boza detalló que participaron más de 100 personas en las labores de limpieza del principal mercado de la ciudad, con seis camiones tipo volteo, dos gandolas, una máquina retroexcavadora, entre otras para sanear el lugar.

Destacó también que se busca evitar la aglomeración de personas en este espacio de la ciudad, para prevenir el contagio del COVID-19, cumpliendo así con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las instrucciones del Estado.

Cabe destacar que todos los mercados municipales de la ciudad están abiertos, para que las personas puedan proveerse de alimentos y donde además se cumplen con los protocolos establecidos para contrarrestar la pandemia, los cuales también recibirán un saneamiento similar.

