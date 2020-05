Alcaldía de Maracaibo recibió tres súper cisternas para aumentar suministro de agua gratis en la ciudad

Para garantizar el agua en la ciudad, especialmente en los sectores con mayor dificultad para recibir el servicio por tubería, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo recibió este lunes 25 de mayo, tres súper cisternas por parte del Ejecutivo nacional, con capacidad de 30.000 litros de agua cada una.

La entrega se realizó en la cabecera del Puente General Rafael Urdaneta, donde el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, recibió las unidades de manos del gobernador del Zulia, Omar Prieto. También fueron asignados otros 15 camiones a varios municipios del estado.

El alcalde Casanova expresó su agradecimiento al presidente de la República, Nicolás Maduro, por aportar estos vehículos que ayudarán a resolver el problema del agua en varias parroquias del municipio, como en Cristo de Aranza, y en sectores como Valle Frío, Cerros de Marín y La Victoria, entre otros.

Se estima que a diario puedan realizarse cinco viajes de estas súper cisternas, lo que implicaría la distribución de unos 450.000 litros de agua al día, para el abastecimiento de comunidades enteras, como el caso de Corito, donde el ayuntamiento instaló un tanque de 10.000 litros; así como en la entrada del Barrio Teotiste de Gallegos y en San Isidro.

Casanova resaltó que en Tulé se sigue trabajando de manera conjunta entre el gobierno Nacional, Regional y Municipal. Muestra de ello es la aprobación de recursos, por parte de la Alcaldía de Maracaibo, para activar el quinto motor que permitirá aumentar el envío de 7 mil a 9 mil litros de agua por segundo.

Mientras esto se resuelve, las súper cisternas incrementarán el envío de agua gratis a las comunidades, servicio fundamental para prevenir el COVID-19.

En ese sentido, el Alcalde reafirmó que se mantiene el Plan Nacional de Desinfección en Los Plataneros, Cuatricentenario, Curva de Molina y Las Pulgas, así como en los cinco mercados municipales como medidas de prevención ante la pandemia.

