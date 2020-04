Alcaldía de Maracaibo recupera CDI Panamericano en medio de la cuarentena social

En el marco de los 17 años de la Misión Barrio Adentro, creada por el presidente y comandante eterno Hugo Chávez, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo entregó rehabilitado el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Panamericano, parroquia Caracciolo Parra Pérez, que se convierte en la decimoséptima recuperación en medio de la contingencia por el brote mundial de coronavirus.

Al dejar el CDI totalmente equipado, el alcalde bolivariano, Willy Casanova, exaltó la Misión Barrio Adentro como “una hermosa creación que pone por delante la salud del pueblo”.

Las 8 áreas que comprende este centro de salud ahora se encuentran activas y completamente funcionales: emergencias, observación, laboratorio general, apoyo vital, enfermería, ecografía, radiografía y cuidados intensivos.

La recuperación incluye trabajos de climatización, impermeabilización, iluminación interna y externa, redes de oxígeno, baños y piezas sanitarias, pintura, mesones y fachada.

Casanova atribuyó el éxito de la recuperación oportuna de los 17 CDI durante la cuarentena colectiva, a la gestión previamente planificada.

«Teníamos la ruta, el plan y los materiales porque desde enero me comprometí con la Misión Barrio Adentro como línea de acción para 2020”, recordó Casanova.

Se asignó una dirección de trabajo para el mantenimiento y cuidado permanente de los 25 CDI del municipio, los más de 400 módulos Barrio Adentro, hospitales y ambulatorios, coordinado desde la recién creada Dirección de Infraestructura de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

En este sentido, Casanova declaró que “nunca más tendremos el sistema de salud deprimido, deteriorado o maltratado mientras este servidor este al mando de la Alcaldía de Maracaibo”.

En : Gobierno