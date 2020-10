Alcaldía de Maracaibo recupera la plaza de la urbanización Urdaneta

La plaza de la urbanización Urdaneta que rinde homenaje al prócer zuliano, destruida en tiempos de guarimbas, hoy renace con trabajos de restauración que ejecuta la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo con el apoyo de la comunidad que recuerda sus características para que no pierda su esencia.

El director de Servicios y Mantenimiento Urbano de la Alcaldía de Maracaibo, Nordin Merhi, informó que los trabajos en esta plaza ubicada en la parroquia Cecilio Acosta, incluyen la recuperación del busto del prócer zuliano, la iluminación y arborización, la construcción de un sistema de alcantarillado de la calle 1 de la urbanización, que consta de 12 metros; así como el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de drenajes de captación de agua pluvial de las calles número 1, 2 y 5 de ese urbanismo.

Este mes se tiene previsto culminar la recuperación de la plaza Rafael Urdaneta, para rendir homenaje al prócer zuliano por su natalicio y devolver a la comunidad un espacio para el disfrute y la sana recreación.

El director general de Servicios Públicos de la Alcaldía de Maracaibo, Roberto Rojas destacó la importancia de las reuniones precedentes con líderes y vecinos de la comunidad, quienes plantearon la atención a los sistemas de drenajes, de aguas servidas y de la plaza General Rafael Urdaneta.

Detalló que se promueven trabajos con el Servicio Autónomo de Gas, la Dirección de Aguas, el Servicio Desconcentrado de Plazas y Parques y el Instituto Municipal de Ambiente, como parte de esa respuesta que promueve el alcalde, Willy Casanova, durante sus recorridos por las 18 parroquias de la ciudad.

