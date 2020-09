Alcaldía de Maracaibo recupera más de 3.200 conexiones de internet y crea la Dirección Municipal de Telecomunicaciones

En un trabajo conjunto con Cantv, líderes y dirigentes parroquiales, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, mediante el Plan de Recuperación del Servicio de Telecomunicaciones, recuperó más de 3.200 conexiones del servicio de Acceso a internet sobre Banda Ancha (Aba) en la parroquia Cristo de Aranza.

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, inició este plan el fin de semana desde la central de la Cantv, ubicada en el barrio Ricardo Aguirre del sector Haticos por Arriba, acompañado del líder pesuvista Tony Boza; del enlace del gobierno municipal con la parroquia Cristo de Aranza, Julio Rincón y del poder popular.

Además de la recuperación del servicio de acceso a internet, el alcalde informó que los espacios de la central fueron totalmente climatizados, para su óptimo funcionamiento en la prestación de servicio a las familias de esta parroquia ubicada en el sur de la ciudad.

Para seguir trabajando en este fundamental servicio, el alcalde Casanova anunció, a través de sus redes, la creación de la Dirección de Telecomunicaciones de la Alcaldía, que trabajará de forma articulada con el poder popular y la Cantv.

«Se que la comunicación digital es muy importante para la familia maracaibera, sobre todo en la situación de la pandemia, por lo tanto decidí crear la Dirección de Telecomunicaciones de la Alcaldía de Maracaibo», expuso.

Destacó que el trabajo es restituir y mejorar progresivamente los servicios públicos de la ciudad, de forma estructural para el beneficio de los maracaiberos y maracaiberas.

