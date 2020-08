Alcaldía de Maracaibo rehabilitó áreas del CDI- SRI La Pastora para enfrentar la COVID-19

Como parte del plan de intervención de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic), el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, entregó este viernes 31 de julio, siete áreas rehabilitadas del Centro de Diagnóstico y la Sala de Rehabilitación Integral La Pastora, de la parroquia Cacique Mara, que registra un alto índice de casos de COVID-19.

Se trata de las áreas de observación, terapia intensiva con sistema de oxígeno, enfermería, el cuarto de médicos, rayos X, laboratorio y gimnasio para aquellos que requieren un proceso de rehabilitación.

En su recorrido, el Alcalde estuvo acompañado por la directora del Sistema Municipal de Salud, Lismar Rojas; la directora de Infraestructura, Alba Canquis, además de los jefes médicos del centro de salud.

Casanova resaltó que la remodelación incluyó además la climatización del CDI- SRI con 20 toneladas de aire acondicionado, la recuperación total de la pintura e iluminación interna y externa con 320 lámparas LED, trabajos de plomería y carpintería.

«Desde la Alcaldía ejecutamos el plan de recuperación de las Asic para consolidar un sistema de salud municipal, que nos permita garantizar la atención de pacientes afectados por COVID-19 , especialmente a los que requieren de cuidados intensivos» resaltó Casanova.

En las instalaciones también se realizó previamente, la desinfección de los espacios y se hizo entrega de los equipos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria, así como el material de limpieza.

El alcade Casanova aprovechó la visita al CDI para dialogar el personal médico y también con los habitantes cercanos al centro de salud, a quienes le recordó las medidas de prevención para evitar contagiarse del virus, el cumplimiento del distanciamiento social y la importancia de cuidar estos espacios que son para el beneficio de toda la comunidad.