Alcaldía de Maracaibo rehabilitó el Cuartel de Bomberos más antiguo de la ciudad

Con la incorporación de una Academia de Formación y un simulador de prácticas de atención de emergencias prehospitalarias, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo reinauguró el Cuartel de Bomberos n.º 1 Carlos Julio D´Empaire, ubicado en el sector La Ciega, parroquia Bolívar, considerado el más antiguo del municipio.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo este miércoles 27 de enero de 2021, y estuvo a cargo del alcalde de Maracaibo y capitán voluntario del Cuerpo de Bomberos, Willy Casanova; el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Eduardo Hurtado; el director general ejecutivo de la Alcaldía y teniente voluntario del Cuerpo de Bomberos, César Garrido; el director general de Seguridad Ciudadana y teniente voluntario del Cuerpo de Bomberos, Joseph Bohórquez; el primer comandante del Cuerpo de Bomberos, Engerberth Atencio y director del Centro de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) Zulia, Julio Márquez.

El alcalde Casanova explicó que, como parte de los trabajos de remodelación del cuartel n.º 1, se habilitó un espacio para la sede principal de la Academia de Formación de Bomberos de Maracaibo, acreditada por la Unes, donde 80 aspirantes se están preparando para proteger la vida. También se realizó una ceremonia de ósculo a la bandera, a cargo de los estudiantes de la segunda cohorte.

Enfatizó que vale la pena todo esfuerzo por la vida y por dignificar a los héroes de azul del cuerpo de bomberos, que hace tres años pedían ayuda en las calles para funcionar en condiciones mínimas.

Por su parte, el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, resaltó la importancia de la activación de los Comandos Unificados Contra los Incendios Forestales y la dotación de equipos al personal, especialmente ahora que inicia la temporada de sequía, cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro de anticiparse a los posibles eventos que afecten la seguridad y tranquilidad del pueblo.

Entre otras operaciones habilitadas en el cuartel n.º 1, destaca el simulador de prácticas de atención de emergencias prehospitalarias, junto con la Escuela de Medicina de Prehospitalaria, el Despacho de Emergencias, el área de la Brigada Infantil y Juvenil, la Compañía de Bomberos Voluntarios y el Museo de la Historia. Igualmente, fueron atendidas las áreas de servicio de cocina, comedor y descanso, los dormitorios, la recepción y la jefatura de cuarteles; además de un nuevo parque infantil.

El cuartel, que ahora cuenta con 180 oficiales asignados, fue dotado con las unidades de supresión de incendios n.º 56, de rescate n.º 70, soporte avanzado de vida n.º 69, la unidad nodriza n.º 40 con capacidad de 35 mil litros de agua y la cisterna de apoyo n.º 71 con 10 mil litros de capacidad.

También fueron reparadas 200 luminarias junto con el sistema eléctrico y se reemplazaron 40 toneladas de aire acondicionado, cercas perimetrales, mobiliario, salas de baño, pintura, impermeabilización y canales de lluvia.

“Aquí comenzó la historia en 1942” se lee en la fachada del renovado cuartel, el cual destaca como el edificio donde funcionó la primera guardia bomberil de Maracaibo y la primera actuación contra incendios registrada en la historiografía nacional; resalta también por su importante alcance estratégico para el despliegue de los planes de seguridad y respuesta ante emergencias.

Periodista: María Arellano.

Fotografía: Vicente Alvarado.

Oficina de Comunicación e Información.

En : Gobierno