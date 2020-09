Alcaldía de Maracaibo rehabilitó los consultorios La Industrial y Consuelo Nava de Barrio Adentro I

Los Consultorios Médicos Populares (CMP) La Industrial, en la parroquia Luis Hurtado Higuera, y Consuelo Nava, en la parroquia Cacique Mara, fueron recuperados y entregados el sábado 26 de septiembre por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, como parte del plan de rehabilitación de toda la red de Barrio Adentro I.

En la reinauguración de estos centros de salud, el alcalde bolivariano Willy Casanova destacó que a la par que avanza la recuperación progresiva de cada uno de los módulos de la red Barrio Adentro I, están concluyendo la recuperación de los 25 Centros de Diagnóstico Integral en la ciudad.

El jefe de gobierno municipal destacó la necesidad de rescatar lo que calificó como la madre de todas las misiones, e indicó que paulatinamente serán recuperados los sillones de odontología y oftalmología.

Para la entrega de estos espacios recuperados, el alcalde estuvo acompañado por la directora general de Desarrollo Social, Selene Estrach; la directora del Servicio Autónomo Municipal de Salud (Samas), Lismar Rojas y la directora de Infraestructura, Alba Canquis.

Igualmente, contó con la compañía del candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 8, Jean Carlos Martínez y el candidato por el circuito 7, Tony Boza, quien calificó la acción como una “oportunidad histórica de volver a la raíz de la revolución bolivariana”.

Parroquias bajo atención

El alcalde Willy Casanova resaltó que en las parroquias Cacique Mara y Luis Hurtado Higuera se ha puesto énfasis en fortalecer su sistema de salud pública, debido a las dificultades que atravesaron en los picos de contagio durante la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, subrayó que las rehabilitaciones formaban parte del plan de gobierno para 2020. También se trabaja para resolver los problemas estructurales que tiene la ciudad en cuanto al servicio de agua potable.

En ese sentido, explicó el problema que se venía presentando con la manipulación de válvulas por parte de terceros, que las cerraban intencionalmente para obligar a comunidades completas a comprar el agua, por lo que algunas de esas válvulas terminaron inutilizables.

Al respecto, resaltó que el reemplazo de estas válvulas deterioradas implica la excavación y disposición de una válvula nueva, con previa evaluación de la Dirección de Aguas y con la inversión de recursos propios de la Alcaldía de Maracaibo.

Por María Arellano. Fotografía: Vicente Alvarado. Oficina de Comunicación e Información.

