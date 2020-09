Alcaldía de Maracaibo rehabilitó módulo de Barrio Adentro Los Altos II

El sistema de salud del municipio Maracaibo se fortaleció esta semana con la entrega de los primeros Consultorios Médicos Populares (CMP) de la red Barrio Adentro I, totalmente rehabilitados y entregados por el alcalde bolivariano, Willy Casanova, quien este viernes 25 de septiembre, reinauguró el módulo Los Altos II, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

En compañía de la primera combatiente y directora municipal de Desarrollo Social, Selene Estrach; de funcionarios del gabinete ejecutivo municipal; del poder popular y de los candidatos a la Asamblea Nacional por el Circuito 8, Jean Carlos Martínez y Maritza Matos, Casanova entregó el módulo a la comunidad del sector Los Altos, en un acto amenizado por niños y niñas del sector, quienes al compás de interpretaciones musicales festejaron con la comunidad la renovación del consultorio popular que les garantizará una atención digna.

Las direcciones de Infraestructura y de Mantenimiento de Infraestructura de Salud de la Alcaldía de Maracaibo, rehabilitaron consultorios médicos, la sala de espera, recepción, baños y cuartos de descanso médico. Las obras ejecutadas también abarcaron el sistema de electricidad, plomería, pintura y la climatización con el suministro e instalación de cinco aires acondicionados; y, sumado a ello, se dotó de lavadora, cocina y nevera.

En el acto de reapertura, el alcalde Casanova exhortó a la comunidad a no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad para prevenir la COVID-19, pandemia que «lamentablemente salió a demostrarnos lo necesario de estos espacios», dijo.

La primera combatiente resaltó la importante experiencia que el ayuntamiento, pese a las dificultades, lleva adelante con la recuperación de los consultorios Barrio Adentro 1, los cuales no son posibles con la política de la actual Asamblea Nacional.

En este sentido, invitó a la comunidad a continuar juntos y juntas, para salir de las dificultades y retomar la Asamblea Nacional y así romper el bloqueo, relegitimar al presidente Nicolás Maduro y al propio pueblo.

Alcaldía de Maracaibo rehabilitó módulo de Barrio Adentro Los Altos II was last modified: by

En : Gobierno