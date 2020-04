Alcaldía de Maracaibo rescató ambulatorio urbano El Capi de la parroquia Venancio Pulgar

Con espacios totalmente recuperados, el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, entregó a la comunidad el Centro de Atención Primaria al Indígena, conocido por sus siglas como El Capi, en el marco del Plan de Intervención Integral de Áreas de Salud Integral para enfrentar el Covid-19.

Acompañado del director general de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, César Garrido; de la presidenta de la Cámara Municipal, Jessy Gascón y de la directora del Samas, Lismar Rojas, el alcalde Casanova entregó las áreas intervenidas de este ambulatorio urbano tipo II, del que se benefician al menos 80.000 habitantes de las parroquias Venancio Pulgar, Antonio Borjas Romero e Idelfonso Vásquez, ubicadas al oeste de la ciudad.

Casanova recordó que el compromiso asumido en su plan de gobierno de atender, resolver y acompañar las mejoras de los espacios de salud del municipio, avanzan de forma rápida y oportuna en medio de la pandemia del Covid-19, que encontró a la municipalidad con un diagnóstico levantado, con la mayoría de los materiales adquiridos y con un personal dispuesto en la recuperación de los centros de salud de la ciudad.

Los trabajos entregados en El Capi involucran 11 espacios recuperados, entre los que se cuentan las áreas de emergencia, observación, laboratorio general, enfermería, consulta, preclínica, sala de curas, terapia respiratoria, ducha hipotérmica.

Se recuperaron las salas sanitarias, la luminaria, la fachada y cerca y se climatizaron los espacios. Igualmente se entregaron un nebulizador, máscaras para nebulizar, tensiómetro, guantes, dispensadores para higiene de manos y de 47 kit de higiene personal.

A manera de balance, el alcalde manifestó que hasta la fecha el ayuntamiento maracaibero ha recuperado 17 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y están preparados para atender el resto que funcionan en el municipio.

Igualmente anunció la próxima entrega del Hospital de Niños de Veritas, con 16 capacidades para la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y de Recién Nacidos, en un trabajo conjunto con la Gobernación Bolivariana de Zulia.

El director general del ayuntamiento maracaibero, César Garrido, indicó que la recuperación de los espacios de salud en tiempo récord es un logro importante, donde la Alcaldía se incorpora a la política del gobierno regional en la recuperación de los ambulatorios y al trabajo conjunto para detener la cadena de propagación del coronavirus.

Por su parte, la presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo, destacó que el slogan de Maracaibo Renace comienza a concretarse con estas obras, que de manera particular en el oeste de la ciudad, se manifiesta en la esperanza de sus habitantes.

Alcaldía de Maracaibo rescató ambulatorio urbano El Capi de la parroquia Venancio Pulgar was last modified: by

En : Gobierno