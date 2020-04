Alcaldía de Maracaibo suspende pago del mínimo tributable a contribuyentes durante el mes de marzo

Ante la emergencia permanente y el estado de alarma en el país, generado por la pandemia del COVID-19, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, firmó un decreto que suspende el pago del mínimo tributable durante el mes de marzo y mantiene en vigencia la cancelación del porcentaje para los contribuyentes, según los ingresos obtenidos por la actividad económica que desarrollan en el municipio.

La medida establecida en el decreto 0026 busca la proteger especialmente a aquellos contribuyentes que, debido al estado de alerta y la cuarentena decretada por la pandemia del COVID-19, han visto limitada su actividad comercial e industrial.

Al respecto, el Alcalde explicó que el mínimo tributable no será aplicado a la declaración de ingresos brutos correspondientes al mes de marzo, a cuyo monto declarado le será aplicado el porcentaje o alícuota que conforme al clasificador de actividades económicas y a su clasificación le corresponda, y deben pagar el impuesto antes de finalizar el mes de abril.

El decreto municipal también establece que los contribuyentes sujetos al pago de los tributos establecidos en la ordenanza sobre Licencia e Impuesto a las Actividades Económicas, Comerciales, Industriales, de Servicio y de Índole Similar, podrán presentar la declaración de ingresos brutos correspondientes al mes de marzo, en abril y pagar la totalidad del impuesto antes del 30 de abril.

En beneficio de todo el pueblo maracaibero, el decreto 0026 exonera del pago de los servicios públicos de gas y de aseo urbano, que corresponde a marzo, tanto a usuarios residenciales como comerciales, excepto las clínicas, los servicios de emergencias, las industrias de alimentos, supermercados, farmacias, restaurantes y puestos de comidas.

NOTA DE PRENSA

ALCALDÍA DE MARACAIBO

En : Gobierno