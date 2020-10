Alcaldía de Maracaibo y Ministerio de Agua activan válvula para mejorar el servicio en la ciudad

En la celebración del Día Internacional del Agua, la ministra del Poder Popular de Atención a las Aguas, Evelyn Vásquez, activó una válvula de 24 pulgadas instalada por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo para mejorar el suministro en cuatro parroquias del oeste de la ciudad.

Desde el sector Cotoperí, parroquia Antonio Borjas Romero, la ministra en compañía del alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova; el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto y el presidente de Hidrolago, Jorge Silva, constató los avances de las obras que se ejecutan para mejorar el servicio de agua potable en el municipio.

La instalación de la válvula, realizada en tiempo récord gracias al trabajo conjunto de la Alcaldía con Hidrolago, beneficia a más de 500 mil habitantes de la zona oeste de Maracaibo, específicamente de las parroquias Francisco Eugenio Bustamante, Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar.

Durante su visita, que responde a una invitación del alcalde Casanova, también la ministra visitó a las 265 familias de la comunidad indígena del sector Hato Cardón, parroquia Francisco Eugenio Bustamante, para poner en funcionamiento el quinto tanque australiano de 45 mil litros adquirido con apoyo de la UNICEF.

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, celebró los avances de las obras que responden a las necesidades del pueblo y que se dan entre la municipalidad y la gobernación, en conjunto con las comunidades que defienden y atienden sus propios problemas.

Otra obra inspeccionada fue el inicio de la instalación de la nueva Red de Alimentación de Agua Potable, compuesta por 2 mil 500 metros de tubería que surtirán del servicio a cada hogar del barrio Las Trinitarias, el más grande de Maracaibo, el cual alberga a 3 mil 784 habitantes y se ubica en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

También se puso en funcionamiento un motor de 75 HP en la estación de bombeo Estanque Norte, ubicado en el sector Los Plataneros de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, con el cual se terminan de colocar los motores que requiere la ciudad de Maracaibo.

La ministra Evelyn Vásquez, expresó que “se le hincha a uno el corazón al ver que en tiempos tan duros se hacen realidad los sueños del comandante Chávez”, y le dijo a la comunidad: “Cuenten siempre con el equipo de la revolución para hacer posible la calidad de vida”.

Por su parte, el gobernador del Zulia, Omar Prieto, felicitó al pueblo maracaibero por elegir como dirigente a Willy Casanova y recalcó la importancia de que el pueblo organizado sea partícipe y motor de las obras civiles.

Igualmente, agradeció al alcalde Casanova, a la ministra Vásquez y a los miembros del equipo de Hidrolago por aplicar sus conocimientos y voluntades para responder a las necesidades del pueblo zuliano.

Por María Arellano. Oficina de Comunicación e Información.

En : Gobierno