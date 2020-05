Con hipoclorito, insecticida y gasoil, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, saneó los seis kilómetros de la avenida 5 de Julio, este miércoles 6 de mayo, a través del Plan Nacional de Limpieza, Desinfección y Embellecimiento que impulsa el Gobierno Nacional.

Correspondió al alcalde bolivariano, Willy Casanova emitir la señal de inicio para que las dos unidades tipo ballena de la Guardia Nacional Bolivariana, el camión supresor de incendios y el cisterna de los Bomberos de Maracaibo, rociaran con químicos esta importante arteria vial de la ciudad.

El Alcalde detalló que 200 trabajadores participaron en la desinfección de la avenida para prevenir el COVID-19.

Igualmente se procedió a la limpieza y fumigación de este corredor vial, beneficiando a más de 20 mil personas, entre comerciantes, residentes y transeúntes.

Para ejecutar las labores se utilizaron seis asperjadoras manuales y dos de motor, un camión volteo, un camión 750, una motosierra, tres termonebulizadores, seis desmalezadoras, dos compactadoras y 10 carritos de recolección.

Asimismo Casanova aseguró que estos trabajos se hacen de manera permanente, en las calles, avenidas, en los Centros de Diagnóstico Integrales (CDI), en los ambulatorios del Sistema Regional de Salud, en los mercados municipales y a cielo abierto, como La Curva de Molina, Las Pulgas y Los Plataneros.

También el plan se lleva a cabo en las paradas de autobuses y en los espacios más concurridos recuperados por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, a través de la Misión Venezuela Bella.

Por su parte, el director ejecutivo del ayuntamiento, César Garrido, añadió que con esta labores ya suman 16 mil espacios públicos y privados desinfectados en la ciudad.

Casanova también estuvo acompañado por la directora de Infraestructura, Alba Canquis; el director de Servicios Públicos, Roberto Rojas y la directora por el estado Zulia del Ministerio de Obras Públicas, Karla Oberto.

Alcaldía desinfectó y fumigó la avenida 5 de Julio de Maracaibo was last modified: by

En : Gobierno