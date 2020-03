Alcaldía distribuye más de 900 mil litros de agua potable en centros de salud y comunidades de Maracaibo

Como parte del plan especial activado por la cuarentena del coronavirus, los hospitales, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y las comunidades de difícil acceso, reciben la distribución de agua potable por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Más de 35 camiones cisternas con un total de 900 mil litros de agua potable serán distribuidos a diario de forma gratuita en los centros de salud y en las comunidades de las 18 parroquias de Maracaibo.

Así lo informó el director general de Gestión Urbana, Daniel Boza, en compañía de la presidenta del Concejo Municipal, Jessy Gascón y el director de Aguas de la Alcaldía, Richard Guanipa.

Boza aseguró que este plan se viene ejecutando desde la pasada semana, resultando favorecidos hasta la fecha más de 480 mil personas; esto para hacer frente al COVID-19.

El director de Gestión Urbana especificó que ya fue atendido el CDI Guaicaipuro, parroquia Venancio Pulgar, con la distribución de 10 mil litros de agua potable, así como también, el CDI de La Macandona, parroquia Raúl Leoni y el CDI 18 de Octubre.

Entre los sectores abordados se encuentran Santo Domingo y El Progreso, en la parroquia Cristo de Aranza, para el beneficio de más de 340 familias de la zona.

También fue atendido el sector Rómulo Gallegos con la distribución de 10 mil litros de agua, mientras que en la parroquia Coquivacoa, fue dotado el barrio Los Pescadores, beneficiando a más de 120 familias.

Daniel Boza resaltó que esto es posible gracias a las alianzas entre la Alcaldía de Maracaibo, las empresas privadas, los cisterneros, la Gobernación y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

