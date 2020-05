Alcaldía ha fumigado más de 150 sectores de Maracaibo

El efectivo despliegue realizado por la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo ha hecho posible la fumigación de un total de 153 sectores de 16 parroquias del municipio, gracias al Plan de Fumigación 2020 para el control de mosquitos en la cuarentena por el coronavirus.

El balance del plan, correspondiente al mes de abril, lo dio a conocer el director de Servicios Públicos, Nordin Merhi, quien agregó que se beneficiaron más de 85 mil familias en barrios, urbanizaciones, villas y conjuntos residenciales.

Asimismo, indicó que más de 50 colegios, 30 centros de salud y varios establecimientos comerciales también se favorecieron con esta acción, que busca minimizar el brote de enfermedades relacionadas a las plagas.

La fumigación consiste en la aplicación de insecticida diluido en soluciones químicas especializadas que se esparcen a través de termonebulizadores.

La Dirección de Servicios Públicos, al ejecutar el Plan de Fumigación, trabaja en conjunto con el Plan de Desinfección Nacional para prevenir la propagación de COVID-19 en Maracaibo, así como con el Plan de Limpieza de Cañadas 2020 que realiza el Instituto Municipal de Aseo Urbano, con apoyo del Instituto Municipal del Ambiente.

Merhi confirmó que el Plan de Fumigación 2020 continuará vigente en mayo. Debido a la proliferación de moscas este mes, el alcalde Willy Casanova instruyó comenzar en abril para evitar la propagación de estos insectos.

También agradeció la dotación, por parte del Alcalde, de las herramientas adecuadas como de 5 termonebulizadores portátiles y una nueva termonebulizadora pesada, única en el estado Zulia, aseguró.

