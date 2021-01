Alcaldía ha instalado 590 lámparas para iluminar corredores viales de Maracaibo

Brindar a los conductores y transeúntes vías iluminadas y seguras constituye un objetivo fundamental del Plan de Rehabilitación Integral de Corredores Viales de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, que arrancó el 14 de diciembre del 2020 en la avenida Universidad y hoy muestra un avance de 590 lámparas instaladas para llevar iluminación donde por años imperó la desidia y la oscuridad.

De la mano con Corpoelec y el respaldo de la Misión Venezuela Bella, la Alcaldía les devolverá el esplendor a las icónicas arterias viales de la cuidad como las avenidas Universidad, Santa Rita y Guajira, en las cuales se tiene prevista la colocación de un total aproximado de 700 luminarias antes de que culmine enero.

Dada la longitud de la avenida Universidad, esta se viene atendiendo en tres etapas. Sin embargo, se tomó como prioridad la iluminación y por ello la Dirección General de Infraestructura (DGI) terminó con premura la sustitución de 240 luminarias junto con las 280 lámparas en las cuatro plazas aledañas atendidas para un total de 520.

La oscuridad que por años imperó en la avenida Universidad con la prolongación Cecilio Acosta, específicamente en el Maczul, se solucionó con la instalación de las 2 torres de 25 metros. Esto con la intención de brindar espacios para el disfrute y buen vivir de los maracaiberos.

En el mismo sentido, la DGI se encargó de reparar y pintar los postes de 52 semáforos distribuidos en la vía, así como de revisar y sustituir sus controladores y bombillos para garantizar su correcto funcionamiento.

Por otra parte, en el corredor Santa Rita se está finalizando con la sustitución de 70 luminarias y su respectivo cableado junto con Corpoelec, a la vez que se están colocando los 10 semáforos en la av. 8 con calles 79, 78, 77, 76, 72, 67, 61 y 58 por parte de la DGI.

En el caso de la avenida Guajira, cuya rehabilitación integral inició el primero de enero del presente año, serán instaladas 170 luminarias y 4 torres de iluminación de 12 metros, para dejar atrás la anarquía y el abandono de este espacio. Igualmente, 25 postes serán pintados para que tengan una mayor visibilidad.

Por María Arellano. Oficina de Comunicación e Información.

