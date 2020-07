Alcaldía inicia Plan de mantenimiento y rehabilitación de válvulas para garantizar agua en Maracaibo

Para continuar afianzando los trabajos que llevan adelante en el sistema de agua para la ciudad, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició este lunes 27 de julio el Plan de Mantenimiento y Rehabilitación de válvulas, que permitirá llevar el recurso hídrico a sectores que por varios años no cuentan con el servicio.

Este plan, que se desarrolla en conjunto con la Dirección de Aguas de la alcaldía y la Hidrológica del Lago (Hidrolago), comenzó en la Urbanización Lago Azul, parroquia Manuel Dagnino, con la presencia del alcalde de Maracaibo, Willy Casanova; acompañado del director general del ayuntamiento, César Garrido; el director general de Servicios Públicos, Roberto Rojas y el dirigente peseuvista en la ciudad, Jean Carlos Martínez.

Allí el alcalde explicó que este trabajo se desarrolla luego de haber logrado el encendido del quinto motor de la estación Tulé, adquirido con recursos del gobierno municipal de Maracaibo y que garantiza la distribución a cerca de 10.000 litros de agua por segundo.

La obra cuenta con una inversión que asciende los 20.000 euros, destinados para la adquisición de 25 válvulas que serán progresivamente sustituidas en los sectores de la ciudad donde se encuentran averiadas.

El plan iniciado en Lago Azul, favorece a 8.000 habitantes de las calles 104 y 106 de esta urbanización, de los sectores 1 y 2 del Barrio Los Andes, y a los barrios Tamanaco y La Brecha.

“Venimos con la sustitución de válvulas, que por alguna razón están dañadas y lo que hace es que condena a sectores específicos con la no llegada de agua. El agua está en el sector, pero no llega a sitios específicos, porque la válvula fue manipulada y está completamente cerrada”, explicó el mandatario municipal.

Por su parte, Jean Carlos Martínez, calificó como trascendental estos trabajos en un área al que no tenía acceso o lo lograba con dificultad, gran parte de la comunidad maracaibera.

Manifestó que son trabajos estructurales que desarrolla la alcaldía de manera articulada con Hidrolago, de los cuales se puede decir que se retoma ´´la esperanza de tener servicios óptimos para el servicio de la vida´´.

El director general del ayuntamiento, Garrido, adelantó que este plan forma parte de un trabajo general para la recuperación de servicios públicos en el municipio, desde la comprensión estructural de los problemas.

Detalló que este despliegue consiste en la activación de todas las capacidades de las instituciones del ayuntamiento maracaibero, cuyas obras ya son visibles en la ciudad, como su limpieza y embellecimiento, el despliegue del Sagas en las 18 parroquias para realizar mantenimiento en sus estaciones, el recorrido de Salud Maracaibo y su compromiso en la batalla contra el COVID-19 , entre otras.

NOTA DE PRENSA