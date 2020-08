La Alcaldía de Maracaibo inició este miércoles 19 de agosto los trabajos para la sustitución de 120 metros de tubería del colector de aguas servidas ubicado en el sector Santa Rosalía de la parroquia Cacique Mara.

Este colector cuenta con 40 años colapsado, causando graves problemas de salubridad, tanto a los habitantes del sector, como a usuarios y comerciantes del Mercado Santa Rosalía, cerrado el pasado 31 de mayo por ser foco de contagio de la COVID-19, por decreto del alcalde de Maracaibo, Willy Casanova.

El director general de Servicios Públicos, Roberto Rojas, sostuvo que luego del cierre de este mercado municipal, el alcalde Casanova instruyó inspeccionar este colector de 8 pulgadas, donde se hallaron varias obstrucciones que fueron disminuyendo con trabajos realizados con el camión Vacuum.

Explicó que tras obtener resultados de toda la inspección, el alcalde giró instrucciones para ejecutar la obra, la cual forma parte de los trabajos integrales que lleva adelante el gobierno municipal para garantizar el servicio de agua en la ciudad.

Por su parte, el director municipal de Aguas, Richard Guanipa, destacó que la obra se lleva adelante en conjunto con Hidrolago, ejecutan labores en Santa Rosalía, logrando beneficiar a más de 300 familias en la zona, además de aportar salubridad y mejor manejo de las aguas servidas también a los comerciantes del mercado, para cuando las autoridades anuncien reabrir sus puertas.

Aíxa Boscán, habitante del sector afectado resaltó la importancia para la comunidad de esta acción, que terminará con cuatro décadas de mala gestión en el manejo de las aguas residuales, cuyo impacto negativo se refleja en la salud y el medio ambiente.

Alcaldía inicia sustitución de colector en sector Santa Rosalía tras 40 años colapsado was last modified: by

En : Gobierno