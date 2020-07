Alcaldía mantiene dispositivo de control territorial en seis parroquias de Maracaibo por casos de Covid-19

En acción mancomunada, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo mantiene el despliegue del dispositivo de control territorial en seis parroquias y 50 sectores de la localidad, los cuales presentan mayor índice de casos positivos para Covid-19 y donde se refuerzan las medidas de bioseguridad para retomar el control de la curva de contagio, con unión cívico-militar-policial y comercial.

Tras el estudio del comportamiento epidemiológico que evalúa los casos confirmados positivos a las pruebas moleculares de PCR, el alcalde Willy Casanova, activó a toda la municipalidad para el protocolo de control en 19 Cuadrantes de Paz de las parroquias Cristo de Aranza, Cacique Mara, Chiquinquirá, Antonio Borjas Romero, Venancio Pulgar y Francisco Eugenio Bustamante, las cuales agrupan 54 mil 400 familias.

Desde el sector Patrulleros de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, el director general de la Alcaldía y de Seguridad Ciudadana, César Garrido, destacó la labor desempeñada durante estas semanas, luego de haber constatado las necesidades y riesgos en los diferentes recorridos por las zonas, asegurando el distanciamiento social y difundiendo las medias para detectar y aislar los casos vulnerables.

«Hemos venido analizando la ruta de propagación del Covid-19, su recorrido y desplazamiento desde el centro de la ciudad hacia el oeste, donde también estamos dando respuesta a múltiples denuncias de sectores como El Muro en Venancio Pulgar y Raúl Leoni en Antonio Borjas Romero, por haberse convertido en espacios de agrupación de la economía informal. La activación de los Cuadrantes de Paz nos permite mantener la alerta preventiva con las comunidades, llevar jornadas de desinfección, hacer restricción de la movilidad y tener control total del espacio público», destacó Garrido.

Diariamente unos 230 funcionarios y trabajadores se mantienen activos en los despliegues, como fuerza de apoyo integrada por la Guardia del Pueblo, PNB, Cpbez, Polimaracaibo, Bomberos de Maracaibo, Protección Civil y el equipo municipal de desinfección, aplicado los protocolos sanitarios previstos por la OMS para evitar la propagación del coronavirus, junto a las Unidades de Patrullaje Inteligente (UPI), con vigilancia, perifoneo, supervisión y fiscalización de comercios permisados, así como el cierre de aquellos infractores.

De la misma manera, y por orientaciones del Ejecutivo nacional, los entes actuantes ofrecen instrucciones en caso de presentarse personas con síntomas en alguno de los 50 sectores marabinos, los cuales seguirán recibiendo atención por parte de Salud Maracaibo y la brigada médica del convenio Cuba-Venezuela, a través de la aplicación de pruebas rápidas y masivas de despistaje de Covid-19, para garantizar medidas efectivas al control de la enfermedad.

