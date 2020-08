Alcaldía realiza mantenimiento a las subestaciones eléctricas de Maracaibo

Cuadrillas conformadas por 50 trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, se mantienen desplegadas en las subestaciones eléctricas de la ciudad, realizando barrido manual, desmalezamiento, recolección de desechos sólidos y otras acciones para garantizar su operatividad.

El director General de Servicios Públicos, Roberto Rojas, aseveró que estas labores, que se cumplirán en las 24 subestaciones, forman parte del Plan de Servicios Públicos que se ejecuta semanalmente, siguiendo instrucciones del alcalde de la ciudad, Willy Casanova con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todos los servicios.

Los trabajos están a cargo del Instituto Municipal de Ambiente (IMA), cuyo director Arcadio Delgado, detalló que las labores se apoyan con camiones volteo y 750, máquinas desmalezadora y retroexcavadoras.

En lo que va del mes, se han atendido seis subestaciones eléctricas: Ramón Laguna, Paraíso, Amparo, Pomona, Taraba y Gallo Verde.

Al respecto, el titular del IMA, resaltó que la próxima semana se realizará el mantenimiento en las subestaciones eléctricas: Sibucara y Ramón Laguna conjuntamente con el Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau).

