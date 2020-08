Alcaldía sustituirá 25 válvulas de agua potable en Maracaibo

Con el pleno funcionamiento del quinto motor adquirido por la Alcaldía de Maracaibo para aumentar la presión de agua en la ciudad, el ayuntamiento adquirió 25 válvulas para ser reemplazadas y así mejorar el suministro en sectores donde no llegaba el servicio.

El alcalde Casanova hizo referencia al Plan de mantenimiento y rehabilitación de válvulas de agua en su acostumbrada transmisión en vivo, este viernes 31 de julio, a través de sus redes sociales Instagram y Facebook, donde compartió con el pueblo maracaibero las obras para mejorar los servicios públicos, así como el estado de la pandemia por coronavirus.

El plan que ejecuta la Dirección de Aguas de la Alcaldía junto a Hidrolago, arrancó esta semana con la sustitución de dos válvulas, una en la urbanización Lago Azul, parroquia Manuel Dagnino, para beneficiar a 8 mil habitantes y otra en el barrio La Conquista, parroquia Venancio Pulgar, donde se beneficiaron 7 mil 283 habitantes.

Casanova invitó al pueblo maracaibero a continuar utilizando los canales de comunicación para informar dónde hay fallas del servicio, así como botes de agua, malas conexiones, fugas en viviendas abandonadas y cualquier otra irregularidad para atender estos casos.

Pandemia bajo control

En relación al comportamiento del virus en la ciudad, el alcalde Willy Casanova resaltó que mantienen controlados los 53 brotes en el municipio y que durante 15 días no han surgido brotes nuevos, pero se mantienen en alerta permanente.

Hasta la fecha, los casos de coronavirus confirmados por la Prueba de Reacción en Cadena de Polimerasa o PCR por sus siglas en inglés, son mil 906 en Maracaibo.

Casanova detalló que hay un total de siete parroquias con más de 100 casos: Cristo de Aranza (194), Idelfonso Vásquez (177), Coquivacoa (169), Francisco Eugenio Bustamante (148), Cacique Mara (151), Venancio Pulgar (107) y Chiquinquirá (100).

Las otras once parroquias entre 4 y 99 casos son Manuel Dagnino (69), Juana de Ávila (80) y Raúl Leoni (67), Antonio Borjas Romero (63), Olegario Villalobos (59), Cecilio Acosta (52), Caracciolo Parra Pérez (44), Luis Hurtado Higuera (40), Bolívar (23), Santa Lucía (23) y San Isidro, con 4 casos confirmados y ya recuperados.

Avances en servicios públicos

El alcalde bolivariano Willy Casanova se refirió a la recolección de desechos sólidos, indicando que por hoy se cuenta con una flota de 26 vehículos propios y adelantó que gestiona la compra de 15 nuevos camiones recolectores, para seguir aportando en la solución estructural del problema de la basura.

Recordó que la limpieza y mantenimiento de las cañadas de la ciudad es otra labor que se ejecuta de manera permanente, para que la población de Maracaibo que habita cerca de alguna cañada no se vea afectada por la época de lluvias.

También destacó el avance de la gasificación de sectores, e invitó a cuidar el gas doméstico, y a evitar dejar las hornillas abiertas.

Por María Arellano. Oficina de Comunicación e Información.