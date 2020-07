Alcaldía y universidades inician plan conjunto para frenar propagación del Covid-19 en Maracaibo

Desde el Puesto de Comando para el control y seguimiento de las medidas de protección ante el Covid -19, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y universidades públicas locales coordinan agendas de trabajo conjunto para frenar la cadena de contagios por coronavirus en parroquias de la ciudad.

La iniciativa contempla la incorporación de estudiantes avanzados de las áreas de salud, procedentes de la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de la Salud y la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) eje Cacique Mara, con el fin de apoyar el trabajo preventivo que realizan las brigadas de despistaje masivo para lograr la máxima cobertura territorial, a través de pruebas rápidas.

Esta medida será clave para la detección de los propagadores asintomáticos quienes, al no presentar indicios del virus, de manera inconsciente contribuyen a propagar la enfermedad.

César Garrido, director Ejecutivo municipal, explicó que a la red de voluntarios se incorpora además un cuerpo de profesionales que aportarán su experiencia para el análisis científico, con contribuciones a los protocolos de salud y el estudio epidemiológico local ante los efectos de la pandemia.

Las brigadas también reforzarán los procesos de educación ciudadana, logrando que las personas analicen su situación, identifiquen comportamientos de alto riesgo y puedan modificar sus actitudes.

Por su parte, la Dirección de Desarrollo Social junto al sistema de salud municipal trabajan en un registro territorial de pacientes bajo control glucémico, cuadros hipertensivos y enfermedades crónicas, siendo estos un grupo de riesgo sobre el que maximizaran esfuerzos en materia de prevención, debido a su prevalencia en los últimos reportes de fallecimientos registrados en la ciudad.

