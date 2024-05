Aldeano de Neptuno presenta ‘Carreteras a media noche’, una canción reflexiva e introspectiva

Aldeano de Neptuno es el proyecto solista del músico, compositor, productor y multi instrumentista colombiano Juan Cuadros. La propuesta de R&B Alternativo nace en el año 2020, en medio de la pandemia, período durante el cual el confinamiento brinda a Juan la oportunidad de sumergirse en la exploración de diversas sonoridades. Este tiempo le permite no solo encontrar su voz como artista y compositor, sino también desarrollar un universo sonoro distintivo al componer las primeras canciones de su proyecto.

La esencia de su propuesta musical radica en contar historias y vivencias que resuenen profundamente con el público. A través de sus canciones, busca establecer una conexión emocional con los oyentes, utilizando la música como un medio de expresión y catarsis.

‘Carreteras a media noche’ es el reciente lanzamiento de Aldeano de Neptuno, una canción profundamente arraigada en una experiencia personal del artista. La canción explora el sentimiento de volver a transitar por lugares que evocan recuerdos de una persona que ya no forma parte de nuestra vida. A través de una nostálgica melodía, la letra invita al oyente a reflexionar sobre la complejidad del amor y el proceso de dejar ir. Es una obra que aborda de manera conmovedora el tema de la nostalgia, recordándonos que, a veces, el crecimiento personal implica aprender a seguir adelante.

‘Carreteras a media noche’ explora sonoridades del RnB y el Soul de los años 2000s acompañadas de baterías de hip hop y ritmos latinos como el bossa nova en los coros. La canción fue mezclada por Daniel Cortes, ganador de premio Grammy y fue producida por Christofer, productor del último trabajo de Manuel Medrano y Rawayana.

El video de ‘Carreteras a media noche’ nos sumerge en un viaje solitario e introspectivo a lo largo de los caminos que alguna vez recorrimos con esa persona en el pasado. En esta odisea visual, el personaje principal, encarnado por Aldeano de Neptuno, se embarca en un recorrido reflexivo a bordo de su automóvil, navegando por las carreteras que alguna vez estuvieron impregnadas de recuerdos compartidos. A medida que avanza, la cámara captura cada mirada perdida y cada suspiro de nostalgia, transmitiendo la complejidad emocional de dejar atrás el pasado mientras se enfrenta al presente y al futuro con valentía.

El video tiene un estilo aesthetic de la primera década del 2000s y fue grabado con una cámara análoga y otra handycam digital que da esa textura granulada de esta década.

«Es una canción perfecta para esos late night drives, para reuniones con amigos y para esos momentos de soledad e introspección», comenta Aldeano de Neptuno.

‘Carreteras a media noche’ es el primer sencillo del álbum debut de Aldeano de Neptuno titulado ‘Hotel Neptuno’, un disco conceptual que invita a la reflexión sobre la nostalgia, el amor y la lucha interna, ofreciendo una experiencia auditiva única en cada canción. El álbum saldrá en 2025 y contará con 11 canciones.

«Este trabajo nos sitúa en el mítico Hotel Neptuno, un lugar atemporal plagado de fantasmas del pasado los cuales nos retarán a enfrentar nuestros miedos y deseos más oscuros», agrega el artista.

Con este proyecto del ‘Hotel Neptuno’, el Aldeano de Neptuno busca posicionarse a nivel nacional e internacional como uno de los artistas que llevan la batuta de nuevas propuestas independientes. Crecer en números, audiencias y oportunidades de tocar en nuevos escenarios de Colombia y Latinoamérica.

«Como artista independiente, el Aldeano de Neptuno ofrece una perspectiva única de RnB alternativo. Su enfoque creativo y su estilo distintivo pueden atraer a oyentes que buscan algo fresco y diferente en la escena musical. A través de su música, el Aldeano de Neptuno comparte historias íntimas y experiencias personales que pueden resonar con los oyentes. Su capacidad para transmitir emociones auténticas y profundas puede crear una conexión poderosa con la persona que se dé la oportunidad», concluye el artista.

