Alea presenta ‘Rompe To’ junto al pionero de la electrónica latina Mr. Pauer

La artista colombiana Alea presenta su poderosa canción ‘Rompe To’ junto al pionero de la electrónica latina, y nominado al Grammy, Mr. Pauer.

El sencillo que será parte de un nuevo álbum, fusiona el característico sonido alternativo latino de Alea con la innovadora mezcla de ritmos latinos tradicionales y beats electrónicos de Mr. Pauer, entregando un himno electrizante de transformación personal.

‘Rompe To’ es un himno audaz que desafía a los oyentes a romper con los estereotipos y los moldes limitantes que impone la sociedad, y que también se imponen ellos mismos. La canción es un recordatorio empoderador de que todos tienen la fuerza, creatividad y valentía para transformar su realidad y construir el mundo que desean.

Lleva un poderoso mensaje para las comunidades latinas, alentándolas a nunca agachar la cabeza y a abrazar los cambios que merecen.

Co-escrita y co-producida por Alea, Mr. Pauer y Maria Elisa Ayerbe (Ingeniera ganadora del Latin Grammy y productora nominada seis veces), ‘Rompe To’ captura la energía dinámica y la química del equipo creativo en el estudio.

La canción fue mezclada por Ayerbe y masterizada por el renombrado ingeniero Carlos Freitas, logrando un sonido distintivo que refleja la evolución artística de Alea. Se trata de un adelanto de su próximo álbum, que promete romper esquemas con elementos electrónicos experimentales y un profundo sentimiento latino.

‘Rompe To’ combina beats electrónicos con las ricas tradiciones folclóricas de Colombia y Venezuela. La producción incluye la chirimía, un conjunto de viento tradicional colombiano, arreglada con la ayuda de Produ 2233 en Cali, lo que le da a la canción un sonido vibrante y auténtico.

«Escribí esta canción para mí misma, como un recordatorio de que no tengo que quedarme donde no prospero. Puedo romper con cualquier cosa que me detenga o que ya no me sirva. Se trata de reafirmar quién soy como mujer latina en un mundo que a menudo se siente distante de mis raíces y mi identidad. ‘Rompe To’ es una invitación a crecer, evolucionar y redescubrirte una y otra vez», comenta Alea.

El video de ‘Rompe To’ es una exploración experimental y sensorial, fusionando lo extravagante con lo cotidiano. Representa el viaje de romperse y recrearse, reflejando la esencia de Nueva York—una ciudad de inmigrantes, trabajadores, soñadores y valientes—. La protagonista del video, una mariposa (interpretada por Alea), emerge de su capullo y deambula por las calles de Nueva York, encontrándose con otros que, al igual que ella, están en un constante estado de transformación.

La producción del videoclip fue un esfuerzo colaborativo entre Tobías Arboleda, Valeria Avina, y Pablo Monsalve. Presentando arte hecho a mano y alas de mariposa confeccionadas con retazos de tela por el renombrado diseñador colombiano Giovanni Fajardo, esta obra visual refleja el espíritu de evolución y resistencia.

«Rendimos homenaje al denim y al diseño de alta costura, colaborando con Giovanni Fajardo, la mente creativa detrás de los looks icónicos de mezclilla de Britney Spears y Justin Timberlake en los 2000s», explica Alea. «Prepárate para vivir un viaje sonoro que te invita a liberarte, crecer y tomar control de tu propia narrativa», agrega.

‘Rompe To’ es una colaboración con el DJ y productor nominado al Latin Grammy, Mr. Pauer (Toto González). Nominado al Latin Grammy en la categoría de “Mejor Álbum Alternativo,” es reconocido por su fusión innovadora de sonidos electrónicos con géneros musicales latinos. Su impresionante carrera incluye colaboraciones con estrellas internacionales como Goyo, Elena Rose, Diplo, Chucky73, Daddy Yankee, RedOne, French Montana, y Los Amigos Invisibles, entre muchos otros.

