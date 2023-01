Alec Baldwin será juzgado por homicidio por disparar y matar a Halyna Hutchins ¿Se hará justicia?

LOS ANGELES, CALIFORNIA.- En una actualización de uno de los casos más perturbadores y sonados de Hollywood en los últimos años, Alec Baldwin será juzgado por homicidio involuntario por disparar y matar a Halyna Hutchins.

¿De qué se le acusará y qué pena se enfrenta de perder el juicio?

El actor Alec Baldwin será juzgado por homicidio involuntario por disparar a la directora de fotografía Halyna Hutchins

La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, anunció en un comunicado que los cargos se presentarán a finales de mes.

«El actor y productor Alec Baldwin y la armera Hannah Gutiérrez-Reed serán imputados con dos cargos de homicidio involuntario cada uno», se lee en el texto.

Donde ocurrieron los hechos?

En un rancho cerca de Santa Fe en el estado de Nuevo México, donde se filmaba una película de vaqueros llamada Rust.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El actor ensayaba una escena para la película Rust cuando ocurrió el accidente en un rancho cercano a Santa Fe, Nuevo México.

El 21 de octubre de 2021, duodécimo día de grabación, el reparto ensayaba un tiroteo que tenía lugar en el interior de una iglesia en el Bonanza Creek Ranch. Gutierrez-Reed colocó tres pistolas de utilería en una carreta. Entre ellas estaba una pistola de plástico que no podía disparar balas reales, un arma modificada que no podía descargar cualquier tipo de balas, y un revólver 45 Long Colt.21​ Este último fue seleccionado por Halls, quien se lo entregó a Baldwin y anunció que era una «pistola fría» para informarle al resto de operadores del rodaje de que no tenía munición. El camarógrafo Reid Russell estaba situado en una cámara dolly (plataforma rodante), mirando un monitor con Hutchins y Souza cerca de él. La escena involucraba al personaje de Baldwin sacando una pistola de su pistolera y apuntándolo hacia la cámara.

Mientras el trío estaba detrás del monitor, recolocaba la cámara para evitar una sombra, Baldwin empezó a explicarle al equipo cómo planeaba sacar la pistola. ​ Cuando la sacó de la pistolera, aproximadamente a la 1:50 p.m. MT, Baldwin descargó la pistola una sola vez y el proyectil voló hacia las tres personas situadas detrás del monitor, hiriendo a Hutchins en el pecho y a Souza en la clavícula. ​ El incidente no fue grabado.

Hutchins fue trasladada por helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, donde fue declarada muerta. ​ Souza fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent en Santa Fe, donde fue tratado y dado de alta a la mañana siguiente.

A raíz del incidente, la producción de Rust fue suspendida indefinidamente. fuente wikipedia

¿Quién más será imputado por homicidio?

Hannah Gutiérrez-Reed, la persona que estaba a cargo de las armas en el set, también será acusada de homicidio involuntario.