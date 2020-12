Alec Mora presenta «Se acabó»

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2020 (Pop Société).- El artista puertorriqueño Alec Mora estrena su sencillo “Se acabó” en las plataformas digitales de música: una balada sobre el desamor, con onda pop y visos trap.

Te invitamos a escuchar «Se acabó», lo nuevo de Alec Mora

Con esta canción, Mora vuelve a abrazar su costado más romántico.

“Siempre he sido fanático del amor. Me había mantenido en el reggaeton durante mis últimos dos sencillos (“Me enamoré” y “Muero por ella”). Quise hacer un pequeño cambio. Me gusta demostrar que no soy un mago de un solo truco, que dentro de mi propuesta siempre existe la versatilidad de abordar múltiples géneros. Esta vez le canto al desamor. Nunca he tenido suerte en el amor. Llegué a pensar que el problema era yo, pero creo importante darnos cuenta de que a veces uno se encuentra alrededor de idiotas que nos hacen la vida miserable”.

Este es el tercer lanzamiento del músico, productor y compositor en 2020, un año especialmente complicado.

Todo lo que queremos está al otro lado del miedo. -Alec Mora

“Estoy seguro de que nadie extrañará el año 2020 y espero que la nueva década y 2021 traigan cosas maravillosas para todo el mundo. Que podamos encontrar el valor para hacer las cosas que siempre hemos querido hacer pero no nos atrevimos. Es momento de continuar con la unidad y la solidaridad social que hemos descubierto gracias al COVID”.

Este artista -cantante, compositor y productor-, natural de Puerto Rico, se abrazó a la música desde muy pequeño, inspirado por artistas como Alberto Style y Vico C. Más grande, en la academia musical, conoció la ópera y entendió que quien dominara este arte podría dominar cualquier género. Tras incursionar en el pop romántico con el disco Bendito amor eterno (de 2016) y una pausa artística, se atrevió a recuperar sus preferencias musicales. A partir de ahí, creó un cóctel con sus gustos: por el género urbano, por su entrenamiento vocal y por el romanticismo.

