Alejo Villalobos presenta ‘Ya va siendo hora’, una canción de introspección, catarsis y resiliencia

Está dedicada a todos aquellos que luchan o han luchado con la soledad, la depresión, las adicciones; en el caso de la canción, al alcohol. Es una invitación a la catarsis, a la resiliencia.

Alejo Villalobos es un músico, cantante y compositor colombiano nacido en Ibagué, capital musical de Colombia. Lleva cerca de 15 años escribiendo canciones e interpretándolas en los lugares que visita. Alejo pretende generar una identidad en la manera de sentir el mundo presentando en cada concierto múltiples maneras expresivas de ver y sentir la música. Su proyecto es tan multifuncional que se adapta en formatos solista, dúo, trío o banda. Es una persona tranquila, melómano total, de hecho, es bastante sensible con la música, incluso si no evoca a alguien para él.

La intención de su propuesta musical es conectar de manera genuina a nivel nacional e internacional, que muchas personas coreen más que sus canciones, el reflejo de las emociones por las cuales conectaron con su música. Explorando diversos géneros como el pop, rock, reggae, y elementos colombianos, Alejo Villalobos ha trabajado en encontrar su sonido y como producto nace el álbum ‘Dentro de ti’ y su sencillo ‘Ya va siendo hora’.

«Con mis canciones siempre hago catarsis, siempre he querido que mi música tenga como objetivo cambiar vidas. Ahora digo, «¿quién soy yo para creer que puedo cambiar vidas?», cuando alguien conecta con una situación en común hay un vínculo, es ahí donde acompaño a las personas de cierto modo con sus procesos, con mis palabras, con mi música», enfatiza el músico colombiano con influencias de artistas como Manuel Medrano, Robi Draco Rosa, John Mayer y Superlitio, aunque siempre ha buscado que su música se convierta en una sensación familiar sin asemejarla a un género o artista específico.

‘Ya va siendo hora’ es lo nuevo de Alejo Villalobos, una canción escrita en una Navidad solo en un apartamento. Habla de todos aquellos quienes luchan con la soledad, la depresión, las adicciones; en el caso de la canción, al alcohol, pero también es una invitación a la catarsis, a la resiliencia.

‘Ya va siendo hora’ une el rock experimental con una conducción a tres voces de violines, violas, y violonchelo, el solo de la guitarra es minimalista, pero bastante expresivo y va contando también que alguien está en crisis. La melodía del coro a octavas es un componente esencial para que todos los instrumentos juntos sean un viaje de introspección, catarsis y resiliencia.

«En principio le escribí esta canción a mi padre que era alcohólico. En una etapa de mi vida cuando busqué de la bohemia, que fuera el puente que nos uniera, me di cuenta de que la canción también era para mí ya que pasé por un momento donde bebía mucho y ‘Ya va siendo hora’ me ayudó a ganarle a la bebida en exceso. Luego la fui compartiendo y ha representado mucho para mí que, por medio de mis canciones, muchas personas puedan manejar sus dependencias por amor hacia sí mismos y hacia la gente que los rodea y los apoya; incluso en ocasiones lloran y eso es muy conmovedor. La escribí como referencia al alcoholismo, pero puede ser cualquier otra adicción que te aleje de ser tú», enfatiza Alejo Villalobos.

El video de la canción se grabó en un concierto en vivo de Alejo Villalobos en el marco del festival Sua Rock 2023. En el clip, el artista quiso ser muy directo y que la conexión con el público no dejara de ser genuina y muy íntima como lo es el sonido de ‘Ya va siendo hora’. Es una invitación a la reflexión, a la calma, a ese estado que también por naturaleza humana buscamos, así como el caos.

«Es una canción ideal para escuchar en ese momento donde estás en introspección, puede ser sólo o en compañía. Si conectas con el disco ‘Comfort y música para volar’ de Gustavo Cerati, seguramente conectarás en una atmósfera similar con ‘Ya va siendo hora'», puntualiza Villalobos.

‘Ya va siendo hora’ hace parte del disco ‘Dentro de ti’ el cual ya se puede escuchar su preproducción en primicia y por pocos días en la página web de Alejo Villalobos.

Durante lo que resta del año, Alejo Villalobos lanzará un EP de cuatro canciones que tendrá sonoridades pop, rock y reggae. En su discografía también se incluyen los sencillos ‘Dentro de ti’ y ‘Dime cómo hago’.

«Quiero conectar de manera genuina con el público. Explorando diversos géneros como pop, rock y reggae, he trabajado en encontrar mi sonido y como producto nació el álbum ‘Dentro de ti’ que consta de 8 que escribí en los últimos 10 años», concluye Alejo Villalobos.

Sobre Alejo Villalobos

Ha tenido la oportunidad de llevar sus canciones a países como Panamá y Aruba. Es corista de la Sociedad coral de Bogotá (Antes coro de la fundación orquesta Sinfónica de Bogotá) cantautor, productor, coordinador de escuelas musicales egresado del SENA.

Alejo Villalobos siempre ha dejado que la música lo lleve a donde sea, desde que empezó a escuchar canciones e imitar sonidos he pasado por diversas tarimas como buses; en la época universitaria, restaurantes, bares, hasta llegar a tarimas como las de Yo Me Llamo, Ferias del Libro, SOFA, Teatros e incluso participar en un Jam Session con los miembros de New York Jazz Academy. Todo esto le ha dejado experiencias lindas y sobre todo un mensaje: «siempre trabaja en ti y nunca calles tu voz interior si con ahínco tienes algo que decir», comenta el artista.

Alejo Villalobos presenta ‘Ya va siendo hora’, una canción de introspección, catarsis y resiliencia was last modified: by