Alemania le responde a Trump por intentar comprar por $1000 millones la cura para el Coronavirus

Alemania le responde a Trump por intentar comprar solo para EEUU la cura para el Coronavirus COVID-19. Las autoridades de Alemania se oponen a la compra con derechos exclusivos por parte de Estados Unidos de una vacuna contra el coronavirus que está desarrollando una empresa farmacéutica germana.

El presidente Donald Trump supuestamente ofreció 1.000 millones de dólares a la compañía CureVac, con sede en Tubinga (estado federado de Baden-Wurtemberg), a condición de que el país norteamericano accediera el primero al tan esperado fármaco, según publicó este domingo el periódico Die Welt am Sonntag. Berlín considera especialmente problemático no solo que se negocie la compra de la futura vacuna, sino que esta pueda acabar siendo «solo para Estados Unidos».

Según el medio, mientras que el mandatario estadounidense está «haciendo todo lo posible» para conseguir la vacuna, los esfuerzos del Gobierno germano buscan «detener las acciones de Trump». La empresa en cuestión trabaja en cooperación con el Instituto Paul Ehrlich de Vacunas y Medicamentos Biomédicos, que pertenece al Estado, pero ella misma privada y está participada por el fundador de Microsoft, Bill Gates.

El Gobierno «podría prohibir la venta en cualquier momento», escribe el periódico, señalando que esto solo sería posible «bajo condiciones especiales». La semana psada, CureVac y los ministerios de Salud y de Economía del país mantuvieron una negociación sobre este asunto sin llegar a cerrar ningún acuerdo.

El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, aseguró que «no habrá adquisición» de CureVac por parte de EE.UU. y subrayó que la compañía ha estado desarrollando la vacuna «para todo el mundo y no para países individuales».

Por su parte, AFP informa que la noticia de la propuesta de Trump provocó gran malestar en Berlín, mientras que un funcionario estadounidense entrevistado por la agencia sostiene que el reporte es «salvajemente exagerado». La fuente confirmó que el Gobierno de EE.UU. «ha hablado con muchas compañías que afirman que pueden ayudar con una vacuna», precisando que estas en su mayoría son estadounidenses o usan fondos de inversión del país norteamericano.

Con información de RT.

