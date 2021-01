Alemania va a nuevo confinamiento estricto por aumento exponencial del COVID19,

Los colegios permanecerán cerrados al menos hasta final de enero, al igual que el ocio, la cultura, la gastronomía y los comercios no esenciales. De igual forma, los residentes de los distritos con mayor incidencia no pueden alejarse más de 15 kilómetros de su localidad, para atajar la propagación de la pandemia.

Alemania inició este lunes 11 de enero una fase aún más estricta de su segundo confinamiento que transcurre desde mediados de diciembre, con la incertidumbre sobre su duración, el temor al impacto económico y las crecientes tensiones por su aplicación entre el Gobierno central y los 16 estados federados alemanes (Länder»).

Estas fueron algunas de las medidas acordadas el pasado martes por la canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes de los 16 estados federados, que limitaron además las reuniones privadas de más un persona de otro hogar.

«El muy elevado número de muertos y la sobrecarga de las Unidades de Cuidado Intensivo nos muestran que estamos ante una fase muy, muy severa» de la pandemia, aseguró el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, que consideró que esta «situación hace necesario» mantener y endurecer el parón de la vida pública y la actividad económica.

Contraste entre medidas y provincias.

Pese al acuerdo, la aplicación está siendo muy desigual en los «Länder», sobre todo en la limitación de la movilidad y el cierre de guarderías y colegios.

Los estados federados, competentes en estas materias, están desviándose de lo acordado, ya sea por la evolución local de la pandemia, su situación socio-económica o por motivos políticos, creando fricciones con el Gobierno federal que quiere una «implementación consecuente» y uniforme.

Baviera, por ejemplo, ha impuesto la restricción de la movilidad en 28 distritos, mientras Baden-Württemberg ha decidido no aplicar esta medida y otros «Länder» han retrasado la decisión o la han dejado en mera recomendación.

En educación, Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín planean una vuelta al colegio escalonada durante este mes, mientras Baviera ha optado por que todos sus estudiantes trabajen durante todo enero desde casa.

