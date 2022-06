Venezuela e Islas del Caribe en Alerta ante potencial llegada de ciclón tropical

CARACAS, VENEZUELA.- Las autoridades venezolanas han alertado a la población a través de los organismos competentes cómo Defensa Civil e INAMEH esté último es instituto de meteorología, ante la llegada de un posible ciclón tropical que a estas horas que se escribe esta nota estaría tocando las costas del oriente del país atravesando la isla de Trinidad y Tobago abarcando las Antillas menores.

Esto se puede observar a continuación:

#28Jun #INAMEHInforma Se observan núcleos convectivos asociados a lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica (destellos azules) en áreas del Zulia, Táchira, Guárico, Monagas, Delta Amacuro y Nueva Esparta; el resto del país con nubes fragmentadas. pic.twitter.com/3dc5DrK0JL — INAMEH (@INAMEH) June 28, 2022

El ente encargado indicó que existe 90 % de probabilidades de que la onda tropical que está siendo monitoreada, desde el fin de semana, se convierta en tormenta.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) y la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela (ONSA Venezuela) informaron, mediante boletines, que se aproxima al país una onda tropical con altas probabilidades de convertirse en depresión tropical.

Los servicios meteorológicos estiman que estará golpeando Nueva Esparta y Sucre entre la tarde del martes 28 y la madrugada del miércoles 29; entre tanto, Inameh y ONSA mantienen en alerta sus sistemas ante la onda tropical número 12. No se descarta que todo el eje norte-costero sea afectado por el fenómeno

Según los informes del Inameh del domingo 26 y de este lunes 27, se prevé que la onda tropical número 12 afecte en las próximas 72 horas la región nororiental de Venezuela. Esta formación nubosa se desplaza a unos 27 kilómetros por hora y ya se ubica cerca del oriente del país, específicamente en el estado Sucre.

Tras conocer el reporte, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichaso, instó a la población a tomar medidas, con el fin de garantizar “la prevención integral por la vida y la paz”.

El meteorólogo Luis Vargas indicó, a través de su cuenta en la red social de Twitter, que la onda con perspectiva ciclónica se encuentra muy cerca del país.

“De acuerdo a la proyección del NHC, el sistema (PCT02) llegaría al este del estado Sucre el miércoles en la madrugada y durante la mañana pasaría al norte de Nueva Esparta. Seguirá muy cercano a nuestras costas y el jueves a primeras horas estaría por la península de Paraguaná”, expresó.

El reporte indica que esta semana las ondas tropicales 11 y 12 afectarán a Venezuela debido a su interacción con la franja de convergencia intertropical del país, lo que origina nubes de gran desarrollo con lluvias o chubascos, con posibilidades de que existan actividades eléctricas en centro norte costero, llanos centrales, nororiente, zona insular, Amazonas y Bolívar.

Se esperan zonas nubladas y lloviznas dispersas en Zulia, los Andes y Apure.

Por otro lado, ONSA emitió un aviso de “perturbación tropical” por la onda tropical que está cerca del país para las zonas nororiental, Llanos Centrales, occidentales, Eje Norte-Costero, Falcón y Zulia, que comenzará a afectarlas en las próximas 72 horas.

ONSA prevé que las lluvias que se registrarán sean de carácter tormentoso, ya que estiman que la onda tropical tiene «potencial» de convertirse en una tormenta tropical. De ser así, recibiría el nombre de “Bonnie”.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres de México (Cenapred) ayuda a establecer la diferencia entre lo que es una depresión tropical, una tormenta tropical y un huracán, donde es la velocidad en la que se desplazan la principal característica que los hacen variar.

Depresión tropical: Sus vientos son menores a 63 km/h.

Tormenta tropical: Registra vientos de entre 63 km/h a 118 km/h.

Huracán: Presenta vientos con una velocidad mayor a los 118 km/h.