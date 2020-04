ALERTA! La OMS estima una escalada: Muertos por el Coronavirus se duplicaron en una semana…

El número de decesos a causa del nuevo coronavirus se ha duplicado en el mundo en una semana, alertó este miércoles 1 de abril la Organización Mundial de la Salud (OMS), que teme una «escalada» de la pandemia.

«El número de muertos se ha duplicado ampliamente en la última semana (…) en los próximos días se llegará al millón de casos confirmados y a los 50.000 muertos», declaró el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa por internet.

«Cuando entramos en el cuarto mes de pandemia, estoy profundamente preocupado por la escalada rápida y la propagación mundial de infecciones», afirmó.

«Se trata de la primera pandemia provocada por un coronavirus (…) y su comportamiento no es muy conocido. Tenemos que estar al unísono para combatir este virus desconocido y peligroso», advirtió.

El nuevo coronavirus apareció por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre del año pasado.

Desde entonces mató a 43.000 personas en el mundo, el 75% de ellas en Europa, y la pandemia amenaza ahora Estados Unidos.

«En los últimas cinco semanas hemos visto un crecimiento casi exponencial del número de nuevos casos», dijo el responsable de la OMS.

También crece la preocupación por la llegada del virus a los países en desarrollo.

«Aunque hubo un número relativamente débil de casos señalados en África y América central y del sur, somos conscientes que el covid-19 podría tener graves consecuencias sociales, económicas y políticas para esas regiones», afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En lo que respecta a las mascarillas, el director de la OMS dijo que su organización recomienda de momento su uso para «las personas enfermas y las que las curan».

«Es un virus todavía muy reciente y aprendemos cada día. A medida que evoluciona la pandemia, las pruebas evolucionan también, así como nuestros consejos», afirmó.

