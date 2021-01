Alerta mundial! Cepa británica de COVID19 en más de 50 países y cepa Sudafricana al menos en 20.

El peor escenario que podríamos haber imaginado para inicios de 2021, ya se ha confirmado por la Organización Mundial de la Salud, y es que la cepa británica que es 70% más virulenta está presente en al menos 50 países, esparciéndose cómo pólvora, cómo anteriormente lo dijimos en un artículo donde indicábamos la situación respecto a la indisponibilidad de la vacuna para todos.

Adicionalmente a ello, la cepa sudafricana se le han detectado mediante estudios respectivos una mayor virulencia casi a la par de la británica, lo que la ha llevado a esparcirse en al menos 20 países.

Los gobiernos no están tomando las medidas adecuadas, solo algunos han estado solicitando ( y a destiempo cómo EEUU) una prueba PCR negativa para ingresar a su territorio.

La confirmación oficial por parte de la OMS.

La mutación del covid-19 identificada en Reino Unido está presente en 50 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20 territorios.

La institución también advirtió que una tercera “variante preocupante” hallada en Japón puede tener un impacto en la respuesta inmunitaria y necesita ser más investigada.

“Cuanto más se extiende el virus SARS-CoV-2, más ocasiones tiene de cambiar. Si hay niveles altos de transmisión, tenemos que pensar que surgirán más variantes”, dijo la OMS.

Desde que fue comunicada a la OMS el 14 de diciembre, la variante británica VOC 202012/01 ha sido detectada en 50 países, territorios y áreas, afirmó.

Los análisis de los resultados muestran que la edad y el sexo de las personas contagiadas son parecidos a las otras variantes. Los datos de rastreo de contactos revelan asimismo “una mayor transmisibilidad (tasa de ataques secundarios) cuando el caso índice tiene la cepa variante”.

Cepa Sudafricana, mayor virulencia.

La mutación detectada en Sudáfrica, llamada 501Y.V2, comunicada el 18 de diciembre, se encuentra ahora en 20 países, territorios y áreas, agregó la agencia.

“A partir de investigaciones preliminares y en curso en Sudáfrica, es posible que la variante 501Y.V2 sea más transmisible que las variantes que circulaban antes en Sudáfrica”, precisó el informe semanal de la OMS.

Fuente. OMS

