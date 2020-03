ALERTA MUNDIAL por Brote de Gripe Aviar H5N6 en FILIPINAS

ALERTA MUNDIAL POR BROTE DE GRIPE AVIAR H5N6.

Mientras los países del mundo enfrentan la amenaza del coronavirus, el secretario de Agricultura de Filipinas, William Dar, dio a conocer que la gripe aviar H5N6 reapareció en el país asiático después de que una cepa parecida afectara algunos galpones en Jaén, Nueva Écija

Las pruebas se realizaron el pasado viernes 13 de marzo a un grupo de codornices vivas, luego de 1.500 de un total de 15 mil de estas aves murieran de manera sospechosa el 9 de marzo.

De acuerdo con el secretario de Agricultura filipino, una vez se llevó a cabo la detección se implementó un protocolo para controlar y contener la propagación de la enfermedad altamente patógena que puede contagiar a humanos, por lo que 12 mil codornices fueron sacrificadas y enterradas el pasado sábado 14 de marzo.

En : Salud y Vida Sana