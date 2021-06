Advierten que el virus Nipah descubierto en la india tiene hasta 75% de mortalidad

Advierten que el virus Nipah descubierto en la india, tiene entre 40 y 75% de mortalidad en humanos, está presente en murciélagos que son consumidos en Asia cómo un plato común y la zoonosis (trasmisión de enfermedades de animales a humanos) ya se ha detectado.

¿Qué es el Virus Nipah?

El virus Nipah pertenece al género Henipavirus, familia Paramyxoviridae y está emparentado con el virus Hendra. Puede provocar enfermedad en humanos y otros animales como el cerdo, por lo que se considera una zoonosis. El reservorio natural de la infección son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, comúnmente conocidos como zorros voladores.

El descubrimiento del virus

Un grupo de científicos del Instituto Nacional de Virología de la India ha detectado por primera vez la presencia del virus Nipah en dos especies de murciélagos, reporta The Times of India, que se hace eco de una reciente publicación de la revista ‘Journal of Infection and Public Health’.

Los animales afectados fueron hallados en marzo de 2020 en una cueva en el estado de Maharashtra. El descubrimiento se confirmó después de que los especialistas analizaran muestras de sangre, así como hisopos de garganta y rectales de estos mamíferos. El autor principal de la investigación, Pragya Yadav, señaló que ninguna de las especies presentes en el estado había mostrado antes exposición al Nipah.

Período de Incubación

El período de incubación es de 5 a 14 días, los síntomas duran de 3 a 14 días. La infección cursa con fiebre, dolor de cabeza, mareo, desorientación y confusión mental.

Síntomas que causa en Humanos el virus Nipah

Fiebre

Dolores de cabeza y musculares

Vómitos

Dolor de garganta

Mareos

Somnolencia o alteración de la conciencia

Infección asintomática

Enfermedad respiratoria aguda tipo Sars

Encefalitis mortal.

La OMS también destaca que algunos enfermos pueden desarrollar neumonías atípicas y problemas respiratorios severos. En el caso de que la dolencia derive en encefalitis o convulsiones, tales, los enfermos entran en estado de coma en un plazo de entre 24 y 48 horas.

El organismo estima que la tasa de letalidad del virus Nipah es de entre un 40 y un 75 %, si bien puede oscilar en función del brote.

Hasta la fecha no hay ni medicamentos ni vacunas que sean capaces de vencer a este virus

Ha habido brotes desde 2003 de esta enfermedad y la OMS no ha dado las suficientes alarmas ni tomado al caso en serio cómo al principio de la pandemia del COVID-19.

Advierten que el virus Nipah descubierto en la india tiene hasta 75% de mortalidad was last modified: by

Temas relacionados:

En : Salud y Vida Sana