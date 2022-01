Alerta mundial de Tsunami provocado por violenta erupción volcánica en Tonga con el poder de miles de bombas atómicas este poderoso volcán ha provocado alertas en todas las costas del océano.

Una violenta erupción volcánica ha ocurrido este sábado 15 de enero en el atolón de Tonga, específicamente el volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai.

La erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, en el archipiélago de Tonga, entró en erupción este viernes, esparciendo cenizas, vapor y gas a 20 kilómetros en el aire. El desastre fue captado por varios satélites desde el espacio.

«El volcán Hunga-Tonga, en Tonga, acaba de tener una de las erupciones volcánicas más violentas jamás captada por satélite», comentó uno de los videos la cuenta de Twitter US Stormwatch, dedicada a la meteorología.

1.14.2021: Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/zOTj6Qu1Wv — NWSHonolulu (@NWSHonolulu) January 15, 2022

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

En: Noticias de Estados Unidos