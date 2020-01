Alerta Mundial! Primer caso del Coronavirus nCoV Chino aparece en EEUU. Un hombre de unos 30 años fue hospitalizado en Everett, cerca de Seatlle, tras haber contraído el nuevo coronavirus chino, anunciaron este martes autoridades sanitarias de Estados Unidos, confirmando el primer caso en el país.

El virus se había manifestado antes en China, Japón, Corea del Sur, Tailandia y Taiwán.

El enfermo, cuya identidad no ha sido develada, no visitó ninguno de los mercados de Wuhan, en China, de los que surgieron numerosos casos de afectados por el virus, pero sí viajó a esa región, informó a la prensa Nancy Messonnier, directora del departamento de enfermedades respiratorias de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

El hombre aterrizó en el aeropuerto de Seattle el 15 de enero tras un vuelo indirecto desde Wuhan. No tenía síntomas a su llegada, pero contactó con los servicios sanitarios el domingo tras la aparición de los primeros síntomas.

Una muestra transmitida a los CDC permitió confirmar el lunes que había contraído el nuevo virus, indicó Scott Lindquist, epidemiólogo del estado de Washington.

Es «un hombre muy listo» que coopera «plenamente», aseguraron las autoridades sanitarias. Se encuentra en el Providence Regional Medical Center de Everett y su estado de salud es bueno, dijo Chris Spitters, responsable sanitario del condado de Snohomish, al norte de Seattle.

Estados Unidos estableció controles el viernes en tres de sus grandes aeropuertos (Nueva York JFK, San Francisco y Los Ángeles), y tiene previsto extenderlos esta semana a Chicago y Atlanta, anunciaron las autoridades.

Todos los pasajeros que viajen desde Wuhan por vuelos indirectos tendrán que llegar a Estados Unidos por esos aeropuertos, explicaron los CDC.

