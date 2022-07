Alertan que automedicación y uso de productos sin certificación agravan enfermedades cutáneas

Según proyecciones de la OMS, en 2050 la mitad de la población padecerá al menos un trastorno alérgico, siendo el de la piel uno de los más comunes

La alergia cutánea tiene múltiples orígenes y su aparición es impredecible. Sin embargo, incluir en la rutina de skin care productos que sean certificados científica y comercialmente, así como llevar un tratamiento médico adecuado a la hora de sufrir este trastorno, disminuyen riesgos y en especial daños que pueden ser irreversibles o dejar secuelas graves en la piel.

En el mundo las alergias son el cuarto padecimiento crónico y por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, en 2050 la mitad de la población padecerá de estos trastornos, la mayoría con impacto en la piel a través de enrojecimientos, picor y ardor entre otros síntomas.

Una reacción alérgica puede ser ocasionada por diversos factores, entre ellos: ambientales, alimenticios, la ingesta de algún medicamento o por la aplicación de algún producto en la piel, y aunque las causas pueden sonar genéricas o comunes su tratamiento no lo es.

Mara Loyo, dermatóloga clínica, quirúrgica y estética, sostiene que cada individuo reacciona de manera diferente; por ello, el tratamiento médico es personalizado.

“La automedicación o el uso de productos sin aval comercial y científico agravan la alergia cutánea. Mi recomendación es la aplicación de cremas y medicamentos que tengan un respaldo, como por ejemplo la marca Cetaphil, pues en el mercado nacional existen un sin fin de preparados, que son promocionados como más económicos; pero, la verdad es que son imitaciones que no cumplieron con un proceso de certificación, lo que termina siendo el causal de la afección o su empeoramiento”, advierte.

¿Qué hacer?

Ante una alergia cutánea, acudir al dermatólogo es el primer paso, pues es quien está facultado para tratar la afección y medicar correctamente, indica Loyo. “Es importante alertar al paciente de no usar productos de imitación. Los certificados tienen código de barra y un aval comercial, lo que significa que está garantizado su uso y que esa empresa es responsable del efecto secundario o daño que pueda ocasionar. Además, estas cremas no deben contener agentes sensibilizantes ni conservantes, como ocurre con la marca Cetaphil, por citar un ejemplo, que está libre de esos componentes”.

Día para crear conciencia

La alergia es un mecanismo de respuesta exagerada, que crea el cuerpo para defenderse de estímulos externos que son interpretados como dañinos y que, habitualmente, en condiciones normales, son inocuos para el grueso de la población. Esta respuesta de defensa dramática del individuo podría convertirse en una afección más grave, que pone en peligro su vida, si no se trata a tiempo.»

Es por ello, que los representantes de la Organización Mundial de la Alergia (WAO, por sus siglas en inglés), celebran cada 8 de julio el Día Mundial de la Alergia. La idea es transmitir un mensaje educativo a la población que permita el diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado.

“Mi llamado en este día es a tener cuidado con los productos que se escogen para cuidar la piel, el uso de imitaciones termina siendo perjudicial para la salud”, destaca la dermatóloga del centro Dancor, ubicado en San Bernardino, Caracas.

