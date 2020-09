Alex Flórez demuestra su versatilidad en la música al postproducir tema de Robert Vilera

La música es su pasión y a ella le ha dedicado 22 años de su vida. Por eso, no en vano el baterista y percusionista Alex Flórez es uno de los artistas más completos y versátiles de la industria que ha trascendido en este ámbito al ahora liderar la postproducción del más reciente video del reconocido percusionista Robert Vilera quien junto a José Alberto “El canario” grabó un nuevo sencillo llamado “¿Te quedas?”

Su amplio conocimiento y experiencia en el mundo musical, sobre todo en los matices derivados del género de la salsa le permitieron a Flórez crear una sincronía perfecta en este su primer audiovisual, dirigido y producido en su totalidad por Lilu Pink, que forma parte del concepto “Salsafónico” en el que el grupo de cuerdas del Miami Dade College hace también una destacada participación.

“Fue una experiencia gratificante y con la que descubrí que a través de los conocimientos adquiridos en la música pude materializar un proyecto audiovisual repleto de sonoridad y ritmo visual con el que estas destacadas figuras quedaron a gusto”, dijo.

Con esto el venezolano suma un éxito más a su fructífera carrera en la que desde los 12 años ha estado envuelto en proyectos musicales destacándose en la ejecución de instrumentos de percusión.

Y a pesar de que sus estudios universitarios estuvieron orientados hacia la ingeniería, su verdadera vocación la encontró en la música que adoptó como su norte y en la que también dedicó gran parte de su vida a estudiarla, conocerla y ponerla en práctica a través de su paso por diversas grupos musicales como Los Pelaos y Tecupae, entre otros, siendo esta última agrupación nominada al Grammy al Mejor álbum por el disco Tiempo, Mejor álbum tropical contemporáneo y Mejor canción tropical en 2010 y a Mejor álbum fusión tropical con el disco Suerte en 2013.

Sumado a esto, Flórez también estuvo involucrado en la educación siendo el Jefe de la Cátedra de Percusión en reconocidas academias como World Music Academy, representante oficial de las escuelas de Yamaha en Venezuela.

Por si fuera poco, asistió en varias oportunidades al Conservatorio Simón Bolívar en la ciudad de Caracas con el maestro Patricio “El Chino” Díaz, estudió Tambor Batá gracias al apoyo de su compadre Juan Pablo Romero quien fuera baterista del Sonero del mundo Oscar d’ León, y profundizó en el estudio de la percusión afrovenezolana, así como el estudio del cajón flamenco durante una importante temporada en su paso por España.

Colombia fue otro país que le tendió los brazos pues ahí logró profundizar en la percusión afrocolombiana junto a Kuisitambó quienes fueron nominados a los Grammys en 2016 y con quien tuvo la fortuna de participar en la grabación de su último disco Pregón pal Monte, así como formar parte de la orquesta Rey and Rey, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el ámbito artístico, dando como resultado el perfeccionamiento de sus habilidades y la expansión de su experiencia y conocimientos en el área de la percusión.

En la actualidad este joven quien fue propietario de Macarena Producciones en la década del 2000, espera seguir incursionando en este tipo de proyectos musicales debido a su amplia experiencia en la que estuvo involucrado en eventos y producciones tanto en Venezuela como en Colombia, desempeñando diferentes roles en el área de tarima, sonido, luces, pantallas, backline, etc que fueron de gran enriquecimiento para el conocimiento del show-bussines en conciertos en vivo de artistas como: Luis Miguel, Backstreet Boys, Shakira, Ricardo Arjona, Franco de Vita, Guaco, Oscar de León, Los Adolescentes Orquesta, Grupo Niche, entre otros.

De ahí que muy pronto siga mostrando su ingenio en la producción de videos de artistas, así como seguir demostrando en el ámbito musical su talento y seguir consolidando su carrera dentro y fuera de Venezuela.

