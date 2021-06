Alex La Revelación presenta su nuevo single “Ella me encantó”

Luego de que en 2020 el músico anunciara que regresaría a la industria de la mano de Colombia Music Inc, hoy Alex ‘La Revelación’ materializa su retorno con el single “Ella me encantó”, una balada romántica inspirada en historias reales y en los vínculos emocionales más profundos del artista.

La pieza llega en su versión acústica cargada de sentimentalismo y sensaciones que se inspiran en un amor sincero que supera lo terrenal. “Ella me encantó” fue escrita en cuatro horas por el propio Alex y Angelo producida por 13 Productions conjunto a la plataforma Colombia Music Inc; “el tema está basado en una historia real -comenta Alex-, en unos sentimientos encontrados que me llenan como artista, ya que en poco tiempo puedes conocer a alguien que se vuelve un pilar en tu vida y en una fuerza que te impulsa a crecer y avanzar como persona”.

Con “Ella me encantó” Alex busca conectar con su público a través de una explícita dedicatoria basada en sus propias experiencias, y desde una propuesta musical diferente llena de aprendizaje y madurez. “A veces creemos que no tenemos la virtud de brindar un amor real hacia otro , pero a medida que conectas, llegas a ver que el corazón de una persona puede ser tan sensible que puedes brindarle ese respeto y valor… “Ella me encantó” es un anhelo de tener y concretar esa conexión tan especial, de querer tener a esa persona a tu lado”.

Aunado a este regreso, el artista asegura que se vienen nuevos proyectos en su propuesta musical unidos a su próximo disco “Renacimiento”, pautado para el segundo trimestre de este año.

Anteriormente se le veía a Alex ‘La Revelación’ ligado a la bachata, electro dance, salsa, pop y en general, ritmos más tropicales. Ahora, si bien destaca, que no se apartará del todo de su sonido original, el artista quiere dar muestra de la versatilidad que ha adquirido en estos años con propuestas más arriesgadas a nivel lírico y que buscan ser un mensaje dirigido hacia la importancia de los valores.

“Mi nueva etapa me motiva a crear más cosas innovadoras, entre ellas, llevar mensajes de amor y expresar realidades que vivimos en la cotidianidad de nuestros días” finaliza Alex ‘La Revelación’.

Escucha “Ella me encantó” aquí y disfruta de lo nuevo del artista

