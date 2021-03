Alex Musanostra inicia su carrera solista con «Canibalismo»

Luego de una larga trayectoria musical con su banda Musanostra, Alex Musanostra, músico venezolano de Puerto la Cruz, inicia su camino solista con su más reciente single Canibalismo, acompañado de un video que potencia la estética colorida y caribeña presente en el tema. Disponible en todas las plataformas de streaming, Canibalismo le abre paso a una serie de lanzamientos que promete el artista para este 2021.

Canibalismo, evoca imágenes sensoriales relacionadas a la intimidad, utilizando la antropofagia como metáfora para la intensidad de un encuentro carnal y sus posibles repercusiones. Con ritmos latinos, Alex une diversos estilos como el indie y el folk, con sonidos de la música latinoamericana; creando así una canción con un sello distintivo y colorido dentro de la escena de su país.

Este primer single como solista, llega junto a un video animado disponible en el canal de YouTube del artista, es autoría de Tamara Hadeed (Uh Caribe), quien imprimió su inconfundible estética tropical en la pieza. Mirar el videoclip ya es una experiencia intensa y divertida que nos acerca al mundo artístico de Alex y al cuidadoso uso de las imagénes que le otorga a cada lanzamiento.

Coproducido y grabado por Max Martínez, (Altos Studios), mezclado por Jesús G. Siso y masterizado por Chalo González, Canibalismo es un ir y venir de emociones, con especial énfasis en las pasiones y sus símbolos.

La invitación es para que disfrutes de este lanzamiento siguiendo las redes sociales del artista: en IG @alexmusanostra y en YouTube Alex Musanostra

