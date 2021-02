Alex Venpave trae “Mentiras” en su nueva producción

El intérprete radicado en Medellín, regresa con su nueva propuesta musical titulada “Mentiras”.

Los amantes del género vallenato pueden disfrutar un material musical de lujo, compuesto por ocho temas de la autoría de Venpave, más dos del cantautor Rennyer Villasmil (Reymusik). La producción cuenta con la participación especial de músicos con amplia trayectoria de la talla de Willy Araujo (Acordeonero Venezolano), Héctor Valbuena y el guitarrista Ramón Gonzales (ex integrante del Binomio de Oro).

La carta de presentación al mercado internacional lleva por nombre “Mentiras”, la cual está próxima a rodar su videoclip en Medellín. En conversaciones con este medio, Venpave comentó que a raíz del lanzamiento, iniciará una gira de medios en la Ciudad de la eterna Primavera, promocionando su más reciente sencillo. En primicia nos adelantó que realizará un espectáculo completamente en vivo con más de doce músicos en escena.

“Mentiras” se encuentra disponible en las plataformas digitales más importantes, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, Claro Música, Google Play, Vevo.

Alex Venpave, otro artista que viene de la mano de Alfredo Rojas Sello Disquero.

Conoce más de Alex:

@AlexVenpave

Redacción

@OliverCayamaFM

Jefe de Medios (Venezuela / Colombia)

@AlfredoRojas_Promotor

Alex Venpave trae “Mentiras” en su nueva producción was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa