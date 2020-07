Alexander Albarrán traspasa fronteras con sus producciones audiovisuales

Las obras del productor venezolano son referencia entre artistas y grandes marcas internacionales

La disciplina es su norte. Trabajar basado en su intuición y en hacer llegar el mensaje de forma clara y emotiva, que mueva la fibra de las emociones, es el sello personal con el que se caracterizan los trabajos del productor audiovisual venezolano, radicado en Colombia, Alexander Albarrán, no en vano, tras 10 años de trayectoria, se ha ganado todo el respeto y admiración de sus colegas y clientes.

Estar detrás de los proyectos más ambiciosos dentro y fuera de Venezuela le ha permitido ir innovando en cada una de las técnicas y procesos creativos que ejecuta para estar presente en la producción, elaboración y edición de trabajos audiovisuales que incluya reconocidas marcas, así como figuras del ámbito artístico como: Maluma, SanLuis, Manuel Medrano, Anitta, Luis Fonsi, Jesse & Joy, J Balvin, Andrés Cepeda, entre otros.

Y es que desde sus inicios este joven, oriundo de Valera, estado Trujillo, ha contado con el respaldo de figuras como el cantautor Mario Cáceres quien depositó toda su confianza para realizar uno de sus proyectos más personales que grabó en 2014 como lo fue “Cantemos” un feat junto a Chyno y Nacho y otro importante grupo de artistas y en el que Albarrán estuvo como co-director y editor del audiovisual, junto con Luis Ernesto Betancourt, que proyectó aún más la carrera de estas estrellas.

Este fue el despegue de su profesionalismo, ya que este material llegó a ser difundido en el canal de música latina más importante como lo es HTV y por ende, su nombre empezó a ser uno de los más sonados dentro de la industria musical y publicitaria. Luego de esto, se sumaron más proyectos fuera del país entre los que se encuentra la grabación y dirección de un corto documental promocional en Aruba para Switch Foundation, una institución benéfica que se encarga de tocar temas de problemática social en la isla y en el cual Alexander logró plasmar el trabajo que dicha fundación vino haciendo a través de los años.

Pero no es, sino hasta el 2015 que este joven decide irse a Bogotá para respirar otros aires y explorar otros mercados en el área de la producción audiovisual, ingresando así en una de las agencias de Publicidad más reconocidas en Colombia y en el mundo como lo es Sancho BBDO, ahí ha podido explotar su potencial hasta el punto de formar parte del equipo creativo y ejecución de ambiciosas campañas publicitarias para marcas como Burguer King, la cadena de Supermercados Éxito, Visa, Bancolombia, entre otras.

Esto permitió además que fuera expandiendo su talento de forma independiente en la dirección de comerciales publicitarios con otras importantes agencias colombianas con las que incluyó a la prestigiosa cadena de hamburguesas McDonalds en su cartera de clientes.

Pero su inquietud por la creación de audiovisuales en el ámbito musical siempre ha estado presente en su agenda gracias a la reconocida disquera Warner Music quien siempre lo ha tomado en cuenta y a través de la que ha mantenido este acercamiento con destacados exponentes de la música y en los que ha ampliado sus proyectos independientes. Ahí él es el encargado de grabar, dirigir y hasta editar todo el material del proyecto Rooms en el que se crea material promocional que se utiliza en los lanzamientos de estrellas como: Danny Ocean, Sofía Reyes, Nicky Jam, Piso 21, Maluma, Anuel AA, Reykon, J Balvin, Jesse & Joy, Luis Fonsi, entre otros, siendo cada uno de estos trabajos una experiencia enriquecedora y con la que bien ha sabido despegar fuera de su tierra natal.

– “Con cada artista que he trabajado he podido percibir una luz y una visión diferente de la disciplina, constancia y motivación por hacer siempre un buen trabajo. De cada proyecto me llevo una experiencia que bien me sirve para seguir adelante y llegar a lo que uno desea: ‘trabajar con los más grandes’. Todavía hay mucho por hacer, así que solo me enfoco en seguir trabajando para lograrlo”, dijo.

Otro trabajo que bien le hizo ir alcanzado éxitos a su trayectoria fue el estar involucrado en la producción, realización y edición del video grabado en Bogotá durante el 2018 con el dúo venezolano SanLuis quien hizo un feat con el cantautor colombiano Andrés Cepeda del tema “Son tan buenos los recuerdos”, éste le mereció el reconocimiento y admiración de estas estrellas hacía su estilo de trabajar, pues bien supo captar la esencia de la nostalgia del emotivo mensaje que estaba presente en la letra de este sencillo.

– “Me gusta que la gente se conecte con lo que hago, que remueva los sentimientos y al mismo tiempo me gusta rescatar lo más personal de cada artista para mostrar un pieza única y con la que tanto ellos como su público se sientan a gusto con lo que transmiten a través de sus canciones”, añadió.

Alex también formó parte de la edición creativa del video de “Borra mi mensaje”, tema grabado por Felipe Peláez junto con Jorge Luis Chacín, así como el audiovisual de Paula Cendejas feat Feid quienes con el tema Gotitas al viento han arrasado en las carteleras musicales. Pero no todo quedó ahí, pues, Albarrán también sumó más puntos al estar tras el hit que hizo despegar aún más la carrera de Manuel Medrano quien con la grabación en vivo de “Si pudiera”, en Bogotá, sorprendió a su fanaticada y convirtió este video en uno de los más reproducciones ha registrado en Youtube, logrando 114 millones de visitas.

Y así como estos proyectos se han ido incluyendo prestigiosas marcas, así como con personalidades y artistas que han optado por elegir la responsabilidad, pasión, entrega y disciplina que este joven ha demostrado durante su vertiginosa carrera en la que ha estado al frente de importantes y ambiciosas producciones con las que ha traspasado fronteras y ha dejado una huella imborrable con su talento y dedicación, razón por la que ha destacado fuera de su país dejando en alto el nombre de Venezuela.

Para conocer más detalles de este productor audiovisual visita su Instagram @alxrec

Para conocer sus trabajos a través de Youtube:

– Video “Cantemos” Mario Cáceres feat Chyno y Nacho y otros artistas: https://www.youtube.com/watch?v=bYggd-NPqD8

– Video Manuel Medrano “Si pudiera”: https://www.youtube.com/watch?v=K3m0ciJFVBQ

– Video comercial de McDonalds: https://vimeo.com/218032230

– Video SanLuis feat Andrés Cepeda: https://www.youtube.com/watch?v=Jq_9wUlxAMs

– Video Maluma feat Reykon (Episodio documental “Rooms” de Warner Music Latina): https://www.youtube.com/watch?v=vb-FeaZW460

– Video Paula Cendejas feat Feid “Gotitas al viento”: https://www.youtube.com/watch?v=jvytrzqqLdE

– Video documental “Rooms” de Warner Music Latina: Luis Fonsi ft. Jesse & Joy: https://www.youtube.com/watch?v=JOrS8q6NdEg