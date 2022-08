Alexandra «La Reina de la Bachata» presenta a su «Mejor Amiga»

Miami FL, .- (@MinayaPR) «Mi Mejor Amiga» es lo nuevo de Alexandra, La Reina de la Bachata, una historia contada al ritmo de bachata, escrita y producida por su actual pareja sentimental: Edilio Armando Paredes (Nano) y que sale hoy bajo el respaldo de su casa de siempre JN Music Group.

“Nos relata la historia de un hombre que se fija en su mejor amiga, con tantas mujeres en la vida, siendo ellas las mejores amigas e inseparables, y creer que podías con este amor. Una verdadera historia que suele pasar en la vida real y que se la contamos a todos en esta gran canción cantada por esta gran mujer,” cita el compositor.

Un tema grabado y masterizado en República Dominicana, la cuna de la Bachata e interpretado por Alexandra quien fue nominada a los Latin GRAMMY® del año pasado con su álbum «Bachata Queen».

Actualmente «La Reina de la Bachata» impulsa su refrescamiento de imagen y nombre, comenzando el 2022 como ALEXANDRA QUEEN, posicionando su nombre, música y talento en todos los mercados y plataformas musicales.

“Me siento feliz de iniciar formalmente con nuevo sencillo para promoción, producido y escrito por Nano mi pareja, feliz de poder materializar en todas las plataformas mi nueva identidad visual artística, ALEXANDRA QUEEN, y super contenta de poder seguir llevando música a todos los rincones del mundo y poner en alto a mi República Dominicana con la Bachata” expresa emocionada Alexandra.