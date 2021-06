El cantautor venezolano radicado en Estados Unidos ha presentado su quinto sencillo promocional titulado “Me Fallaste”, un tema de su autoría y con el que visitará formalmente países como Colombia, México, Chile y gran parte de Norteamérica, siguiendo a pasos agigantados la conquista de otros mercados extranjeros.

El pasado año, en plena pandemia lanzó “Cambiaste Todo” que le abrió muchas puertas y alcanzó una gran audiencia latina a través de las plataformas digitales, sumando millones de reproducciones en YouTube, miles en Spotify, entre otros. Su residencia en México durante seis años le abrió las puertas internacionales, logrando estar en grandes premiaciones como MTV, TeleHit, entre otros.

Hoy llega con una madurez musical que deja plasmado en su más reciente trabajo musical y audiovisual, donde Alfonso no sólo se encarga de la creación completa de “Me Fallaste” sino también se estrena como productor y director audiovisual de su primer video clip el cual fue rodado en la ciudad de New York. “Fue un escenario perfecto para capturar el sentimiento que dejo en cada línea de mi tema. Se que muchos se van a identificar” comentó el artista.

“Me Fallaste” es una fusión auténtica del género country y la música latina. En esta producción predominan los instrumentos como el bajo, mandolina, piano, guitarras y un set de cuerdas que fueron grabadas en vivo por integrantes de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, dejando así por sentado que el nivel musical de Terán sobrepasa cualquier estándar dentro del mercado latino.

Alfonso Terán, quien en 2018 fuese nominado en los Latin Grammy como diseñador gráfico por el diseño del álbum “Motivos” para la cantante venezolana María Rivas, continuará trabajando por expandir su música y es por eso que se prepara para realizar giras de promoción, con “Me fallaste”, en México, Colombia, Chile, Venezuela y EE.UU.

Alfonso Terán Sigue Afianzando Con Éxito Su Internacionalización was last modified: by

Temas relacionados:

En : Gente